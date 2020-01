Mercato OL : Denayer se prononce sur la recrue Karl Toko-Ekambi

Première recrue hivernale de l’ OL, Karl Toko-Ekambi s’est entrainé pour la première fois avec ses coéquipiers, jeudi. Jason Denayer, le capitaine des Gones a livré son avis sur l’attaquant débarqué de Villarreal.

Karl Toko-Ekambi apte contre Toulouse selon Denayer

Karl Toko-Ekambi fait son grand retour en Ligue 1, une saison et demie après son départ d’Angers SCO à Villarreal. Il a été recruté par l’ OL pour remplacer Memphis Depay, blessé. Après une première séance d'entrainemet, seul au Groupama OL Training Center mercredi, le polyvalent attaquant s’est entrainé avec le collectif de Rudi Garcia, jeudi.

L’Olympique Lyonnais prépare en effet son match contre le Toulouse FC, lors de la 21e journée de Ligue 1, ce dimanche (15h). Transféré à Lyon officiellement lundi, Karl Toko-Ekambi prétend à une place dans le groupe de Rudi Garcia contre les Violets. Selon Jason Denayer, il ne serait pas surprenant de le voir sur le terrain du Groupama Stadium, dimanche. Car il ne devrait pas rencontrer de problème d’adaptation étant donné qu’il connait déjà le championnat de Ligue 1.

« On ne s’est entrainé qu’une fois avec lui, on ne l’a pas encore beaucoup vu dans le vestiaire. Mais de ce qu’on a vu, c’est une personne respectueuse. C’est un joueur qui connait la Ligue 1, qui a une certaine expérience et qui peut beaucoup nous apporter sur le plan offensif », a exprimé le capitaine du club rhodanien, en conférence de presse, ce vendredi.

Karl Toko-Ekambi et son expérience du championnat de France

Karl Toko-Ekambi a été formé au Paris FC, où il a fait ses débuts en National entre 2010 et 2014. Il a ensuite rejoint le FC Sochaux-Montbéliard, en Ligue 2 de 2014 à 2016, soit durant deux saisons. L’attaquant de 27 ans a découvert la Ligue 1 avec Angers SCO, lors de la saison 2016-2017. Il avait été transféré à Villarreal le 7 juin 2018, contre un chèque de 20 M€, pour cinq ans. Mais il n’a pas honoré la moitié de ce bail et il fait, depuis le lundi 20 janvier, son grand retour dans le championnat de Ligue 1.

Bien avant son transfert à l' OL, l’international camerounais avait inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives, en 18 matchs de Liga disputés, cette saison, avec le Sous-Marin Jaune.