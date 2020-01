Mercato OL : Officiel, Tino Kadewere est à Lyon pour signer

Jean-Michel Aulas avait confirmé l’intérêt de l’ OL pour Tino Kadewere. Ce vendredi, Rudi Garcia a informé de la présence de l’attaquant du Havre AC à Lyon.

L' OL confirme l'arrivée de Tino Kadewere à Lyon

Comme nous l’avions annoncé, la signature de Tino Kadewere à l’ OL est quasiment bouclé. Il ne reste plus qu’à officialiser le transfert de l’avant-centre du Havre AC. Jean-Michel avait laissé entendre que l’Olympique Lyonnais envisageait de recruter le meilleur buteur de Ligue 2, tout en le laissant à la disposition du Havre jusqu’à la fin de la saison.

« Pour Tino Kadewere, on peut le faire venir, puis le prêter dans la foulée, pour éviter de gêner les jeunes qui émergent cette année », avait annoncé Jean-Michel Aulas, mardi soir, après la qualification de l’ OL en finale de la Coupe de la Ligue, aux dépens du LOSC.

En conférence de presse ce vendredi 24 janvier, Rudi Garcia a confirmé la présence effective de Tino Kadewere à Lyon pour s'y engager. « Tino Kadewere est dans nos locaux. Cela devrait se conclure », a dévoilé l’entraineur de l’Olympique Lyonnais.

« Il est l’avenir. C’est une très bonne initiative du club d’enrôler un joueur comme cela. J’ai insisté auprès de mes dirigeants pour ne prendre qu’un joueur offensif pour ne pas freiner l’éclosion d’autres. Si Tino continue comme cela, il va arriver chez nous la saison prochaine en pleine confiance », a informé l’entraineur des Gones.

Le buteur zimbabwéen de 24 ans marque 18 buts à son compteur, en 20 matchs de Ligue 2 disputés pour l’instant cette saison. L’ OL ayant déjà recruté un renfort, nommé Karl Toko-Ekambi, n’a pas forcément besoin de Tino Kadewere dans son effectif cet hiver. Il rejoindra donc le club de la capitale des Gaules à l'été.

Négociations toujours en cours pour Bruno Guimarães

Faisant le point sur la suite du mercato lyonnais à une semaine de sa fermeture, Rudi Garcia a validé des négociations pour le milieu défensif brésilien de l’Athlético Paranaense. « On est en pourparlers avec Bruno Guimarães. Il a beaucoup de potentiel, notamment technique et dans sa capacité à casser des lignes. Le joueur est en train de réfléchir… », a-t-il confirmé.

Au sujet de Lucas Tousart que le Hertha Berlin ne lâche pas du tout, le coach a été très clair. « Lucas Tousart reste. C’est ce que je souhaitais. Tout le monde est d’accord pour que le Herta Berlin l’achète et qu’il reste avec nous jusqu’à la fin de la saison… ».

Pour finir, Rudi Garcia a fait une demande à Jean-Michel Aulas. « J’aimerais qu’on recrute un défenseur. Il n’y a plus que trois axiaux. Il est compliqué de compter Mapou Yanga-Mbiwa, il n’a pas joué depuis longtemps et cela le pénalise. On a beaucoup de matches à jouer et je n’ai pas envie de bricoler. On verra », a-t-il conclu.