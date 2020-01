LOSC Mercato : Yassine Benzia va s’engager avec Dijon FCO

Prêté par le LOSC à l’Olympiakos Le Pirée, Yassine Benzia n’est pas certain de finir la saison en Grèce. Le Dijon FCO serait sur le point de finaliser son transfert cet hiver.

Olivier Delcourt annonce Yassine Benzia au Dijon FCO cet hiver

Le Dijon FCO est 16e du championnat de Ligue 1 et, après 20 journées, est clairement menacé de relégation. Mais pour éviter la descente, le club songe à se renforcer cet hiver. Olivier Delcourt, le président du club bourguignon a confirmé des négociations pour l’arrivée de Yassine Benzia. « On est en discussions pour un prêt avec option d'achat », a-t-il confirmé, dans le point sur le mercato de son équipe.

« On est très intéressé depuis très longtemps. C'est un très bon joueur qui souhaite venir à Dijon et qui ne joue pas beaucoup à l'Olympiakos. Il faut trouver un accord avec Lille, car il lui reste un an et demi de contrat. J'espère que d'ici au début de semaine, lundi ou mardi, il sera à Dijon », a assuré le dirigeant du DFCO, dans Bien Public, quotidien régional de la Côte-d'Or.

Yassine Benzia a été formé à l' OL (2010-2012) et a joué en Ligue 1 avec le club rhodanien entre mai 2012 et août 2015. Transféré au LOSC le 31 août 2015, il avait signé un long bail de 5 saisons. Mais l'exercice dernier (2018-2019), le milieu offensif a joué avec Fenerbahçe en Turquie, prêté par Lille OSC.

Ne rentrant pas dans les plans de Christophe Galtier, l'international algérien de 25 ans a été envoyé à l’Olympiakos Le Pirée, dans le championnat grec, fin août 2019, jusqu'en juin 2020.

Le Dijon FCO a résilié le contrat de Matheus Pereira

Par ailleurs, le Dijon FCO a informé de la rupture du contrat d’un milieu de terrain qui était prêté par la Juventus. « Le DFCO et la Juventus de Turin ont trouvé un accord pour la résiliation du prêt de Matheus Pereira, sous réserve de l’homologation des différents contrats », ont appris les Rouge et Blanc.

Le brésilien de 21 ans n’évoluera plus sous les couleurs du DFCO, cette seconde partie de saison. Lors de la première manche du championnat, il a joué 10 matchs de Ligue 1, dont 6 en tant que titulaire, sous le maillot dijonnais. « L’ensemble du Dijon FCO souhaite bonne chance à Matheus Pereira pour la suite de sa carrière », a conclu le club présidé par Olivier Delcourt.