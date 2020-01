OL Mercato : Malgré Ekambi et Kadewere, Rudi Garcia en veut plus

Privé de Memphis Depay jusqu’à la fin de la saison, Rudi Garcia vient d’être ravitaillé avec Karl Toko-Ekambi. Mais le coach de l’ OL attend encore une autre signature cet hiver.

Rudi Garcia attend toujours du renfort

Après un début de mercato compliqué, l’ OL semble enfin avoir trouvé la formule. Après la signature de Karl Toko-Ekambi, Lyon vient d’enregistrer celle de Tino Kadewere. Sauf que l’attaquant du Havre ne rejoindra son nouveau club que l’été prochain. Malgré ces renforts, Rudi Garcia ne semble pas satisfait. L’entraîneur lyonnais l’a fait savoir vendredi en conférence de presse.

Le coach de l’ OL estime qu’il faut encore du renfort. Pour Rudi Garcia, il importe également de recruter un défenseur cet hiver. Le technicien français estime qu’il n’a pas retrouvé le même Mapou Yanga-Mbiwa qu’il a côtoyé à l’AS Rome. Pour l’ancien coach de l’ OM, le défenseur français peine à revenir à son meilleur niveau suite à une longue absence.

A l’ OL depuis 2015, Mapou Yanga-Mbiwa est sur une courbe descendante. Le défenseur de 30 ans a déjà passé plus de deux ans sans disputer de rencontre avec le club rhodanien. Sa dernière apparition avec le maillot des Gones remonte au 13 décembre 2017 et la gifle reçue en Coupe de la Ligue contre Montpellier (4-1). L’arrivée d’un défenseur permettra de compenser le départ du natif de Bangui dont le contrat expire l’été prochain.

Un remplaçant pour Yanga-Mbiwa

Rudi Garcia joue donc la carte de la prudence et plaide pour le recrutement d’un défenseur. « Si on a un blessé ou un suspendu à ce poste, ça peut être compliqué », a déclaré le coach de l’ OL. Il faut noter que Lyon est déjà privé du jeune défenseur Oumar Solet. Celui-ci souffre d’une rupture du ligament croisé et ne rejouera plus cette saison. Joachim Andersen ne donne pas de garanties dans l’axe de la défense lyonnaise.

Lyon se remet donc à la quête d’un défenseur et il faut dire qu’en trouver à cette période de l’année semble compliqué. Un temps associé à l’ OL, Ezequiel Garay semble parti pour prolonger avec Valence. En fin de contrat l’été prochain, le défenseur argentin a reçu une offre de prolongation du club Che selon TMW.

La piste Garay écartée, Lyon pourrait se pencher sur le cas de Juan Jesus. Un intérêt du club rhodanien pour le défenseur brésilien avait été évoqué par Foot Mercato il y a quelques jours. Le joueur de 28 ans vit une saison difficile avec l’AS Rome. Il n’a joué que quatre matches depuis le début de la saison. Il a été poussé sur le banc par Chris Smalling.

Un coup à jouer pour Juan Jesus ?

En plus, la Roma semble disposée à le vendre. Surtout que la presse italienne annonce que la Louve aurait trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour la venue de Roger Ibanez. On peut dire que le départ de Juan Jesus du côté de la Louve ne fait donc plus aucun doute.

Une occasion à saisir pour l’ OL de Rudi Garcia car sa valeur marchande reste faible. Arrivé à Rome en 2017 contre 8 millions d’euros, Juan Jesus entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Lyon devra néanmoins s’activer pour le défenseur brésilien. Celui-ci est en effet sur les tablettes de la Fiorentina.

Giuseppe Iachini, le coach des Violets, en pince pour Juan Jesus. La Gazzetta dello Sport assure que la Viola a déjà transmis une offre de 3 millions d’euros pour le Brésilien. Mais elle a été repoussé par l’AS Rome qui demande au moins 5 millions d'euros pour lâcher son indésirable. L’ OL sait donc à quoi s’en tenir.