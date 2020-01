OL : La consigne du capitaine Jason Denayer contre le Toulouse FC

Jason Denayer était en conférence de presse, ce vendredi, avant le match de la 21e journée de Ligue 1 contre le Toulouse FC, dimanche. Le défenseur de l' OL a situé les enjeux de la rencontre dans son message de capitaine.

« Remporter tous les matchs », le gros défi de Jason Denayer et l' OL

Qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue, Jason Denayer et l’ OL affrontent le Toulouse FC, ce dimanche, à Décines (15h). En tant que capitaine, le défenseur central a passé une consigne à ses coéquipiers. « La rencontre face à Toulouse est très importante », a-t-il déclaré.

« Il faut remonter au plus vite (au classement, ndlr) et pour ça, il faudra remporter tous les matchs », a poursuivi le Belge. « L’ambition des joueurs et celle du club sont la même. Si nous voulons jouer la Ligue des Champions l’année prochaine, il faudra finir sur le podium, alors chaque match est important. Il faudra les prendre les uns après les autres », a indiqué Jason Denayer.

Ayant terminé la manche aller du championnat à la 12e place, l’ OL est désormais 7e, à 7 points du podium. Cela, grâce à sa victoire sur les Girondins à Bordeaux (2-1), lors du premier match de la phase retour de la Ligue 1.

L' OL veut poursuivre sa série de 5 victoires en 2020

Outre ce précieux succès, l’équipe de Rudi Garcia a également éliminé Brest et le LOSC en coupe de la Ligue, pour se hisser en finale. Finale que Jason Denayer et ses coéquipiers joueront contre le PSG, le 4 avril (21h10), au stade de France. Lyon avait également sorti Bourg-en-Bresse (7-0) et le FC Nantes (3-2) en Coupe de France. Soit 5 victoires au total, en autant de matchs disputés en 2020.

« Nous sommes dans une période très positive. ll faut rester dans cette bonne phase. L’important est de continuer d’enchaîner les victoires pour conserver cette bonne ambiance. Quand on gagne, tout se passe bien. Il y a beaucoup moins de réflexions sur nos défauts, nous arrivons plus facilement à trouver des solutions.

C’est bien plus facile à vivre. Nous avons une meilleure entente depuis le début de l’année. C’est de bon augure. Si nous continuons sur notre lancée, les chiffres seront bien meilleurs », a commenté l’arrière de l’Olympique Lyonnais.