PSG : Kylian Mbappé raconte sa vie de superstar à Paris

Triple Champion de France et Champion du Monde 2018, Kylian Mbappé est désormais une star au PSG. Même une superstar. Un statut qui l'empêche désormais de vivre le plus simplement possible, comme les jeunes de son âge.

PSG : Kylian Mbappé un peu perturbé par sa vie de superstar

Champion de France avec l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé avait rejoint le PSG, le club de sa ville natal, à l’été. Et depuis, il poursuit sa progression fulgurante. Il a même pris des galons avec le club de la capitale, mais aussi avec l’équipe de France.

Auréolé de ses trois titres de Champion de France et de celui de Champion du monde 2018, l’attaquant de 21 ans est désormais une star aux côtés de Neymar, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Angel Di Maria et autres grosses pointures du Paris Saint-Germain.

« Je pense au PSG, car il m’a aidé. Je suis arrivé ici à 18 ans. J’étais un talent, mais pas une superstar. Aujourd’hui, je suis une superstar grâce au PSG et à l’équipe nationale », avait confié Kylian Mbappé à la BBC, en marge du lancement de son association « Inspired by KM ».

Kylian Mbappé envahi par une foule de fans quand il sort

Kylian Mbappé superstar, il ne peut plus se balader avec ses amis de Bondy. Il ne peut plus se faire plaisir comme les enfants de son âge, en mangeant une glace sur une terrasse ou dans la rue. Il est désormais contraint de se tenir dans sa bulle de star précoce. « Lorsque je sors dehors, je déclenche un mouvement de foule », a fait remarquer le buteur parisien, dans un reportage sur France 2, dans l'émission Envoyé Spécial.

« Je ne peux même plus aller au supermarché. Si j’ai oublié le gruyère, je ne peux pas aller chercher le gruyère à Carrefour. Ils vont fermer le Carrefour, juste pour un gruyère ! Je ne peux plus être Monsieur tout le monde », a regretté Kylian Mbappé. Le Tricolore est en effet un peu agacé par la vie de star que son talent de footballeur lui a conférée.

« Tu es chez toi, tu t’ennuies, tu fais une petite balade dehors. Tu vas prendre une petite glace… Non ça, c’est fini. Je n’aurai même pas le temps de lécher la glace qu’il y aura déjà 500 personnes autour », a raconté l’ancien Monégasque.

Des titres, trophées et distinctions à la pelle pour Kylian Mbappé

En plus des trois titres de vainqueur de la Ligue 1 (en 2017, 2018 et 2018) et du sacre à la Coupe du monde en Russie avec les Bleus, Kylian Mbappé a été meilleur buteur du championnat la saison dernière (2018-2019), avec 33 buts inscrits en 29 matchs disputés. Après avoir été 4e du classement du ballon d' Or 2018, il a fini 6e en 2019.

Au terme de l'exercice dernier, le natif de Bondy avait été élu meilleur joueur français de l'année, pour la deuxième fois de suite. En 2017 à Monaco, Kylian Mbappé avait été désigné meilleur espoir de Ligue 1 et révélation française de l'année 2017 par France Football.

Et ce n'est pas tout ! La vedette du Paris Saint-Germain a été élue meilleur jeune joueur de la Coupe du monde de 2018, vainqueur du trophée Kopa 2018, désignant le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans, membre de l'équipe-type FIFA/FIFPro World XI 2018 et de l'équipe-type FIFA/FIFPro World XI 2019.