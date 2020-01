OL Mercato : Lyon, une piste allemande pour le poste de latéral

L’ OL poursuit sa quête de renforts cet hiver. Lyon compte déjà Karl Toko-Ekambi. Le club de Jean-Michel Aulas serait aussi intéressé par un latéral allemand évoluant en Italie.

Un joli coup à jouer pour l’ OL en Serie A ?

Après les signatures de Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, l’ OL poursuit son marché des transferts. Lyon bataille actuellement pour recruter le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes. Le joueur de l’Athletico Paranaense est aussi sur les tablettes de l’Atlético Madrid.

Outre Bruno Guimaraes, l’ OL serait également intéressé par Robin Gosens. Âgé de 25 ans, l’Allemand évolue actuellement au poste d’arrière gauche à l’Atalanta Bergame. Il faut dire que Lyon n’a pas vraiment pu combler le départ de Ferland Mendy au Real Madrid. Youssouf Koné et Fernando Marçal n’ont pas pu faire oublier leur prédécesseur à ce poste.

Selon Calciomercato, l’ OL voudrait attirer Robin Gosens. L’Allemand est un latéral gauche plutôt offensif. Il affiche un bilan impressionnant pour un défenseur, 6 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de Serie A. Seulement la venue du joueur de Bergame s’annonce compliquée, tant il est un élément important du dispositif de Gian Piero Gasperini.

Le dossier Gosens déjà clos ?

De même, Robin Gosens est dans le viseur d'autres géants italiens, l’Inter Milan et la Juventus de Turin. Autre difficulté, le latéral est sous contrat avec son club jusqu’en 2022. Le défenseur est valorisé aux alentours de 20 millions d’euros. Autant d’éléments qui ne concourent pas pour un transfert de Gosens à Lyon.

A côté de cela, Rudi Garcia a déjà clamé qu’il ne voulait plus d’arrière gauche. Si Koné et Marçal ne sont jusqu’ici pas à la hauteur, le coach de l’ OL peut compter sur Maxwel Cornet. L’attaquant ivoirien a déjà été utilisé à trois reprises sur le flanc gauche de la défense lyonnaise. L’ancien coach de l’ OM semble satisfait par son rendement puisqu’il le présente comme « une alternative dans la durée ».

De plus, Rudi Garcia vient d’indiquer qu’il avait plus besoin d’un défenseur axial que d’un latéral. Ceci pour combler les lacunes actuelles et le faible niveau de performance de Mapou Yanga-Mbiwa sur le départ.