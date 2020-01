LOSC : Renato Sanches rappelle ses grandes ambitions

Très performant depuis deux mois avec le LOSC, Renato Sanches s'est présenté en conférence de presse avant l'affiche de dimanche soir contre le PSG. L'occasion pour lui de faire le point sur son niveau actuel et ses objectifs des prochains mois.

Renato Sanches : le LOSC mais pas que...

Pas dans le coup lors de ses premières semaines passées sous les couleurs du LOSC, Renato Sanches, le joueur le plus cher de l'histoire du club - 20 millions d'euros - est en train de justifier totalement le montant versé cet été par les dirigeants lillois au Bayern Munich.

Étincelant au poste de milieu droit depuis son retour de blessure fin novembre, le joueur formé au Benfica Lisbonne régale les observateurs de la Ligue 1 avec sa technique exceptionnelle et ses qualités physiques dignes d'un joueur de très haut niveau.

Buteur cette semaine face à l'OL en demi-finale de la Coupe de la Ligue mais malheureux lors de la séance des tirs au but, Sanches va vouloir se venger ce dimanche contre le PSG dans un match de gala au stade Pierre-Mauroy.

Envoyé par son club en conférence de presse ce vendredi, le jeune homme de 22 ans a expliqué pouvoir faire encore bien mieux que ce qu'il réalise actuellement et s'est de nouveau confié sur ses envies d' Euro 2020 avec le Portugal.

"Je ne me considère pas à mon meilleur niveau. Je dois encore travailler au quotidien pour atteindre celui-ci et également élever mon niveau de concentration [...] Représenter le Portugal à l'Euro 2020 est l'un de mes objectifs. J'ai d'ailleurs rejoint le LOSC en partie pour cela, pour jouer, montrer mes qualités et prouver que j'ai le niveau pour y être. C'est le rêve de n'importe quel joueur de représenter son pays et de pouvoir défendre un titre avec ses coéquipiers."

Appelé en septembre dernier par Fernando Santos mais non utilisé, Renato Sanches a de grandes chances, au vu de ses performances actuelles et sauf coup dur d'ici là, d'être convoqué par son sélectionneur pour le prochain rassemblement fin mars.