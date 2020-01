PSG, Inter Mercato : Bombe, accord annoncé pour Christian Eriksen

Le feuilleton Christian Eriksen semble proche de son épilogue. En fin de contrat, le milieu de terrain danois pourrait quitter Tottenham cet hiver.

La vente de Christian Eriksen déjà conclue ?

Il s’agit de l’une des grosses nouvelles de vendredi. Sky Sport Italia révèle en effet que le feuilleton Christian Eriksen est sur le point de se conclure. Le milieu de terrain danois est sur les tablettes de l’Inter Milan et du PSG.

Mais comme pressenti, c’est du côté de l’Inter Milan que Christian Eriksen pourrait atterrir dans les prochains jours. Sky Sport Italia révèle en effet que Tottenham et le club italien seraient parvenus à un accord pour le transfert du joueur de 27 ans cet hiver. Eriksen a récemment rencontré Dani Levy, le boss des Spurs, pour lui faire part de ses envies de départ.

Eriksen à Milan, une question d'heures ?

D’après le média, il ne manque plus que les derniers détails à régler avant que les Spurs ne donnent leur feu vert. Il s’agit notamment du montant à payer par les Nerazzurri. A en croire Sky Sport, Tottenham aurait fini par accepter une offre proche des 20 millions d’euros qu’il exige pour Christian Eriksen. Il ne reste plus qu’à savoir si l’Inter Milan va inclure ou non des bonus dans sa proposition.

Selon le journal italien, Christian Eriksen est attendu à Milan en début de semaine prochaine. The Times annonçait il y a peu qu’un contrat de 4 ans avec un salaire de 115 000 euros par semaine attendrait le meneur de jeu danois à l’Inter. Si tout cela venait à se confirmer, l’international danois (95 sélections/31 buts) devrait disputer son dernier match avec les Spurs samedi. Tottenham se déplace sur la pelouse de Southampton pour le 4e tour de la FA Cup.