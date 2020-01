RC Lens : Sentiments contrastés pour Montanier avant Clermont

Souvent habitué ces derniers temps à jouer à 15 heures le samedi après-midi, la 21e journée ne dérogera pas à la règle pour le RC Lens, qui recevra le Clermont Foot 63 à Bollaert-Delelis. Et pour cette occasion, Philippe Montanier ne pourra pas disposer de l'ensemble de ses forces vives.

RC Lens : un retour important, deux absents de marque

Ce sont trois rencontres très importantes que le Racing Club de Lens va disputer lors des dix prochains jours. Deuxièmes du classement après 20 journées de Championnat, les Sang et Or vont successivement affronter Clermont, Le Havre et Troyes, soit trois candidats déclarés aux play-offs voire à la montée directe en Ligue 1.

Et c'est donc par une rencontre face au club auvergnat que ce tryptique de tous les dangers va s'ouvrir pour des Nordistes qui restent sur une petite déception du côté de Guingamp (1-1) le week-end dernier et sur une semaine agitée au niveau du mercato.

Philippe Montanier a convoqué un groupe de 18 joueurs pour cette occasion, dans lequel figure pour la première fois depuis le 16 septembre dernier le défenseur central Steven Fortes. Sérieusement blessé au ménisque, celui qui avait été désigné capitaine du RCL en début de saison a mis bien plus de temps que prévu à retrouver les terrains, mais a enfin été déclaré apte. "Steven s'est entraîné normalement avec le groupe et revient très bien", a déclaré le coach nordiste en conférence de presse.

Et le retour de l'ancien Toulousain tombe bien puisqu' Aleksandar Radovanovic, touché à la tête dans un choc avec un joueur guingampais samedi dernier, a été soumis au protocole de commotion cérébrale et doit par conséquent être laissé au repos pour cette rencontre.

Un autre absent de marque pour cette confrontation face à Clermont est à signaler puisque l'attaquant Simon Banza purgera son second match de suspension après son expulsion face à Niort avant la trêve de Noël.

C'est donc avec une équipe amputée de quelques éléments que Philippe Montanier abordera ce choc de Ligue 2.