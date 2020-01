ASSE Mercato : Signature officielle d'une pépite à Saint-Étienne

En attendant l'arrivée d'un éventuel renfort à l' ASSE cet hiver, le club ligérien a annoncé la signature officielle d'une pépite, ce vendredi.

ASSE : Premier contrat pro pour Edmilson Indjai Correia

Claude Puel poursuit sa politique de promotion de jeunes talents formés à l’ ASSE. Après avoir donné leur chance à Wesley Fofana et Charles Abi (19 ans) au sein de l’équipe professionnelle, le manager général de l’AS Saint-Étienne vient de changer le statut d’une pépite.

Cette dernière n’est autre qu’ Edmilson Indjai Correia, lancé en Ligue 1 cette saison par le coach stéphanois. En effet, le patron du staff technique des Verts a offert un premier bail professionnel à l'attaquant de 19 ans. « Edmilson Correia a officiellement paraphé, ce vendredi, son premier contrat pro en faveur de l’AS Saint-Étienne. Il est désormais lié au club jusqu'en 2022 », a informé l’ ASSE.

Arrivé dans le Forez l'été dernier, en provenance de Guinée-Bissau, l’ailier a disputé ses deux premiers matchs en Vert avec le groupe de National 2. Mais dès la nomination de Claude Puel (le 4 octobre 2019) au poste de manager général de Sainté, il a intégré les entraînements du groupe pro. Et le Bissau-Guinéen n’a pas mis de temps pour convaincre le technicien français. Du coup, ce dernier lui a donné sa chance.

C’est ainsi qu' Edmilson Indjai Correia a fait sa première apparition en Ligue 1 contre le Montpellier HSC (0-0), en novembre 2019. Il est ensuite entré en jeu lors de deux autres matchs de championnat, respectivement contre le PSG (0-4) et le FC Nantes (0-2).

La pépite des Verts a également pris part à deux matchs en Coupe de la Ligue (titulaire) et un en Coupe de France. Mieux, Edmilson Indjai Correia avait été buteur contre le Nîmes Olympique, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. C’était même le but de la qualification (2-1), le 18 décembre 2019. Tout calcul fait, Edmilson Indjai Correia compte 6 matchs avec l’équipe de Claude Puel cette saison, depuis le 24 novembre 2019 à ce jour.

Premières impressions d' Edmilson Indjai Correia après sa signature

« J’ai beaucoup lutté pour en arriver là et, aujourd’hui, c’est un rêve merveilleux qui se réalise. Je vais continuer à donner mon maximum pour passer un nouveau cap. Je peux compter sur mes coéquipiers, qui m’ont déjà beaucoup aidé, et sur le coach. Humainement, Claude Puel m'apporte beaucoup et, dans le travail, il est rigoureux. C’est un cadre parfait pour progresser », a déclaré le néo-professionnel de l’AS Saint-Étienne.