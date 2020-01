PSG Mercato : Grosses précisions dans le dossier Eriksen

Sur le départ de Tottenham, Christian Eriksen attise la convoitise de plusieurs clubs européens, dont le PSG, l’Inter Milan ou encore le Real Madrid. Mais un prétendant aurait finalement jeté l’éponge pour le milieu de terrain danois.

Le FC Barcelone pas intéressé par Christian Eriksen ?

Quelle sera la future destination de Christian Eriksen ? Le flou persiste. Le milieu de terrain n’a pas prolongé son contrat expirant en juin prochain avec Tottenham. Il pourra donc partir gratuitement à l’issue de la saison. Une situation qui attire l’attention de plusieurs grands clubs européens.

S’il est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, Christian Eriksen figure également sur la liste des possibles cibles du Real Madrid et du FC Barcelone. Mais il semble que les Catalans soient passés à autre chose. Contactée par Mundo Deportivo, une source proche du FC Barcelone a fait une précision sur ce dossier. Le club catalan n’aurait pas l’intention de recruter le milieu de terrain de 27 ans. Un coup dur pour Christian Eriksen ? Pas du tout.

Sa prochaine destination déjà connue ?

En effet, Christian Eriksen ne manque pas de courtisans. L’international danois souhaite relever un nouveau challenge sous d’autres cieux. Et les formations disposées à le recruter restent nombreuses. On pense notamment au Real Madrid en quête d'un milieu de terrain, ou encore l’Inter Milan, proche de boucler le dossier. La presse italienne assure en effet que les dirigeants lombards et leurs homologues britanniques ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert du milieu offensif. Le joueur devrait arriver à Milan dans les prochains jours afin de passer la traditionnelle visite médicale et parapher son contrat avec l’Inter Milan.