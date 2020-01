OM : Tensions, Benedetto réagit à la sortie de Villas-Boas

L’ OM a connu un bref moment de tensions avec la sortie fracassante d’André Villas-Boas au sujet de la nomination de Paul Aldridge. Dario Benedetto révèle comment les joueurs de l’ Olympique de Marseille ont vécu cette crise.

OM : les joueurs sereins face à la sortie de Villas-Boas

Soucieux de renflouer les caisses de l’ OM, Jacques-Henri Eyraud a nommé Paul Aldridge. Un spécialiste du marché anglais chargé de vendre les joueurs marseillais en Premier League.

Opposé à tout départ cet hiver, André Villas-Boas a vivement dénoncé cette nomination. Le technicien portugais a également rappelé son attachement à Andoni Zubizarreta, pour qui l’arrivée de l’Anglais est sans doute une menace. Dans son intervention, l’entraîneur de l’ OM a laissé entendre qu’il pouvait s’en aller à la fin de la saison. Des déclarations de nature à troubler la quiétude dans l’écurie olympienne.

Invité sur les antennes de RMC Sport, Dario Benedetto a confié à Jérôme Rothen comment les joueurs de l’ OM ont réagi face à la sortie au vitriol de leur coach. Selon le buteur argentin, le vestiaire est resté serein face aux déclarations du Portugais. D’ailleurs, les joueurs savaient qu’ils n’avaient pas à s’en mêler parce que le problème était au-dessus de leurs compétences.

Le vestiaire phocéen concentré sur l’objectif

En outre, les joueurs marseillais avaient mieux à faire que de se mêler des tensions entre le président Jacques-Henri Eyraud et son entraîneur. Car dans le fond, ce qui compte le plus aux yeux des joueurs, c’est de se « concentrer sur l’objectif et maintenir le groupe sous pression pour atteindre cet objectif », à savoir la qualification en Ligue des Champions.