Mercato OL : Des experts analysent le dossier Bruno Guimaraes

Interrogés par L’Équipe en exclusivité, des avocats ont donné des explications sur l’intrusion de l’Atlético de Madrid dans le dossierBruno Guimaraes. Le président de l’ OL avait dénoncé l’accord de priorité activé par les Colchoneros pour se positionner sur le milieu de terrain de l'Athletico Paranaense.

Le deal entre les deux Atlético pour Bruno Guimaraes est-il régulier ?

Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia ont réagi au dossier Bruno Guimaraes, vendredi. L’Atlético Madrid a remis en cause l’accord de l’ OL avec l'Athletico Paranaense, en proposant une indemnité de transfert de 25 M€ assortie d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value. Ainsi, les Colchoneros se sont clairement positionnés pour recruter le milieu défensif. Mais est-ce légal ou illégal ? L’Équipe a fait intervenir des experts pour un éclairage sur la clause de priorité invoquée par le club espagnol.

« La clause entre les deux Atletico me paraît contraire aux règles FIFA et son article 83.1 FIFA régulation », avait dénoncé le président de l’Olympique Lyonnais sur son compte Twitter, vendredi. Mais selon des juristes du sport, ni l’ OL ni la FIFA ne peuvent empêcher le Brésilien de signer avec le club de son choix.

« C'est une pratique qui concerne souvent les jeunes joueurs... Un club dit : "Je fais un deal avec toi avec un joueur A, mais pour que ce deal se fasse, je te demande un droit de regard sur un joueur B..." », a expliqué Thierry Granturco, un avocat spécialisé dans le droit du sport.

Du flou dans les règles de la FIFA sur les transferts de joueurs ?

Le quotidien de sport a également sollicité l’expertise de l’avocat Christophe Bertrand, qui travaille notamment sur les litiges liés aux transferts de joueurs. Ce dernier évoque une formulation ambivalente du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA.

« On ne sait pas très bien ce que signifie la notion de "club adverse" : il s'agit de deux clubs qui jouent dans le même Championnat ? Dans ce cas, cet article ne pourrait pas s'appliquer à l'affaire qui nous intéresse, puisque l'Athletico Paranaense ne dispute évidemment pas la Liga », a-t-il souligné.

Que va-t-il se passer si Bruno Guimaraes rejoint l’Atlético de Madrid ?

Cependant , le juriste soutient que l’ OL peut bien réclamer des indemnités aux deux Atlético si Bruno Guimaraes rejoint Madrid. « Lyon pourrait facilement prouver que, en raison de ce fameux accord, l'Atlético Madrid a influé sur l'indépendance de l'Athletico Paranaense.

Et le club lyonnais pourrait expliquer que cet accord a été l'origine d'un préjudice grave, puisqu'il lui a fait perdre un joueur qui semblait prêt à signer chez lui. On peut alors imaginer que l'Atlético et l'Athletico seraient sanctionnés par des amendes et que l' OL pourrait même bénéficier d'une indemnisation », a indiqué Christophe Bertrand.

D’après ce dernier, « il serait en revanche impossible que la FIFA remette en cause un éventuel transfert de Bruno Guimaraes à Madrid ». « La FIFA ne pourrait pas forcer le joueur à rejoindre Lyon s'il a donné son accord pour jouer chez les Colchoneros », a conclu l’expert.

Pour rappel, Rudi Garcia a indiqué que le dossier Bruno Guimaraes n’était pas clos, mais que les négociations se poursuivaient. « On est en pourparlers avec Bruno Guimaraes. Il a beaucoup de potentiel, notamment technique et dans sa capacité à casser des lignes. Le joueur est en train de réfléchir… », avait soufflé l’entraîneur des Gones, en conférence de presse vendredi.

Aux dernières nouvelles, le capitaine de la sélection Olympique du Brésil aurait décidé de rejoindre Lyon plutôt que Madrid.