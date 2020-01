Barça Mercato : Une première cible défensive dénichée par Setién

La grande priorité du recrutement hivernal du Barça est de signer un buteur pour combler l’indisponibilité de Luis Suarez. Mais pas de quoi détourner l’attention de Quique Setién d’un autre secteur de jeu à renforcer, à savoir la défense centrale.

Barça mercato : un défenseur central dans le viseur ?

La défense centrale n’est pas le maillon fort du Barça. Comme le montre le grand nombre de buts encaissés cette saison. Une réalité largement explicable par le vieillissement de la charnière Piqué-Umtiti. D’où le désir de Quique Setién de rajeunir le secteur.

À cet effet, les recruteurs du Barça auraient décidé de jeter leur dévolu sur Alessandro Bastoni, défenseur central de 20 ans, actuel joueur de l’ Inter Milan. Selon les informations publiées par AS, le nouvel entraîneur barcelonais Quique Setién en pincerait pour le jeune Intériste. Les recruteurs catalans, pour le mettre à la disposition de leur entraîneur, pourraient l’associer au dossier Lautaro Martinez, en vue du prochain mercato estival.

Lautaro Martinez, visé pour renforcer l'attaque, est un dossier de longue date entre le Barça et l’ Inter Milan. Une affaire déjà pas facile à conclure du fait de l’attachement du club italien à son joueur. Dire qu’il faudrait encore ajouter Alessandro Bastoni ! On voit mal comment les Blaugranas parviendraient à convaincre l’Inter Milan de laisser filer autant de joueurs. Sauf pour une offre de folie et une inclusion d’ Arturo Vidal dans la transaction éventuelle, ce dossier s’annonce compliqué. On sait Antonio Conte très intéressé par le buteur chilien, ce qui pourrait faire fléchir la position de son club dans les négociations pour les deux cibles mentionnées plus haut.

Avec de telles manoeuvres des dirigeants barcelonais, les jours de la vieille paire centrale formée par Gerard Piqué et Samuel Umtiti semblent comptés. Sauf à voir ces deux joueurs retrouver leur meilleur niveau très rapidement…