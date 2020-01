OL - Juventus : LDC, Miralem Pjanic prêt à faire un sale coup à Lyon

Miralem Pjanic s’est prononcé sur la confrontation entre l’ OL et la Juventus, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il réserve une grosse surprise à l’Olympique Lyonnais, son ancien club.

Miralem Pjanic veut éliminer l' OL pour aller jusqu'en finale avec la Juventus

Miralem Pjanic a défendu les couleurs de l’ OL entre 2008 et 2011. À un mois du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Lyon et la Juventus, son club actuel, le milieu de terrain a annoncé la couleur. « Je suis très heureux de revenir à Lyon. J’en ai déjà parlé avec mon ancien coach à Lyon (Claude Puel), je vais pouvoir revoir plein d’amis », a exprimé le Bosnien, sur le site internet officiel du club turinois.

Évidemment, cette confrontation sera spéciale pour Miralem Pjanic. Mais c'est sans état d’âme qu’il compte affronter son ancienne équipe. Il ne cache pas qu'il se tient prêt à qualifier la Vieille Dame pour les quarts de finale, aux dépens des Gones.

« Ça sera un match compliqué, car à ce niveau en Europe, rien n’est acquis. On espère aller au bout de cette confrontation sans blessure de nos joueurs. L’objectif final, c’est de remporter l’épreuve », a déclaré le milieu de terrain de 29 ans.

Le rendez-vous OL - Juventus, c'est dans un mois

Pour mémoire, Miralem Pjanic a été formé au FC Metz (2004-2007). Il a ensuite fait ses débuts professionnels avec le club lorrain en Ligue 1 lors de la saison 2007-2008. Cela, avant son transfert à l’ OL, le 8 juin 2008. Après Lyon, il a rejoint la Juventus, en toute fin de mercato estival 2016, après avoir passé 5 saisons consécutives à l’AS Rome (2011-2016).

Notons que le match aller entre l’Olympique Lyonnais et les Bianconeri se jouera exactement le mercredi 26 février 2020, au Groupama Stadium (21h). Le match retour est prévu trois semaines plus tard, soit le mardi 17 mars 2020. L' OL a recruté Karl Toko-Ekambi pour se renforcer, suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde en décembre 2019.