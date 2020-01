AS Monaco Mercato : Robert Moreno veut piocher à Bordeaux

Cet hiver, Robert Moreno songe à attirer un nouveau milieu de terrain à l’ AS Monaco. L’entraineur monégasque envisagerait de recruter une pépite des Girondins de Bordeaux afin de renforcer ce secteur de jeu.

AS Monaco : Robert Moreno prêt à attirer un milieu de terrain ?

Neuvième de Ligue 1, l’AS Monaco ambitionne de profiter de la semaine du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Le club monégasque s'active en coullisse pour attirer un nouvel attaquant afin d’anticiper un éventuel départ d’Islam Slimani. Mais ce n'est pas tout.

Outre le renforcement de son secteur offensif, le club entrainé par Robert Moreno aurait un autre objectif cet hiver : recruter un milieu de terrain. L’AS Monaco souhaiterait en effet faire renforcer ce secteur de jeu. Et pour ce faire, les recruteurs monégasques ne sont pas allés chercher bien loin pour trouver un nouveau renfort.

Une pépite bordelaise visée ?

En effet, selon les informations de L’Équipe, le club de la Principauté serait sur les traces d’une pépite de Bordeaux. L’AS Monaco souhaiterait recruter Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux. Auteur d’une bonne saison à Bordeaux, le joueur de 19 ans a clairement tapé dans l’oeil de l’ASM. Les dirigeants monégasques seraient même passés à la vitesse supérieure sur cette piste.

La source explique que les dirigeants de l' AS Monaco auraient entamé les négociations avec leurs homologues bordelais pour le transfert du jeune joueur. Pour l’heure, aucune offre n’a fuité dans ce dossier. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties et un prêt d’Aurélien Tchouaméni à l’ AS Monaco n’est pas à exclure.

Pour rappel, Aurélien Tchouaméni a disputé 14 matchs de Ligue 1 cette saison avec les Girondins de Bordeaux et reste un pion clé de l'entraineur Paulo Sousa. Il est lié aux Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2022.