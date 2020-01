AS Monaco Mercato : Jean-Kévin Augustin vers l’Angleterre ?

En manque de temps de jeu à l’AS Monaco, Jean-Kévin Augustin devrait finir la saison 2019-2020 en Angleterre. Il serait en direction d'un club de Championship.

Jean-Kévin Augustin poussé vers la porte de sortie de l'AS Monaco

Jean-Kévin Augustin est prêté par le RB Leipzig à l’AS Monaco, depuis l’été, jusqu’à la fin de la saison. Mais il n’a pas assez de temps de jeu sur le Rocher. En difficulté sous les ordres de Leonardo Jardim, l’attaquant formé au PSG n’est également pas la priorité de Robert Moreno. Le nouvel entraineur l’a aligné une seule fois, lors des quatre matchs dirigés depuis sa nomination, le 28 décembre 2019.

Informés de la situation difficile de Jean-Kévin Augustin à l’AS Monaco, trois clubs de Ligue 1 se sont renseignés sur l’intention de ce dernier. En quête de renfort offensivement, l’ ASSE, l’OGC Nice et le Stade Rennais souhaitent offrir du temps de jeu à l’avant-centre. À défaut de pouvoir transférer le joueur de 22 ans, ses prétendants envisageraient de se faire prêter ses services, jusqu’à la fin de la saison.

Notons que le prêt de Jean-Kévin Augustin chez les Monégasques est assorti d’une option d’achat. Cependant, il ne rentre plus dans les plans du club. Wissam Ben Yedder (14 buts et 7 passes décisives) cartonne très fort et Keita Baldé est efficace depuis la nouvelle année. Le décisif Islam Slimani (7 buts et 7 passes décisives) est certes annoncé sur le départ, mais il est toujours dans la Principauté, à 6 jours de la fermeture du marché de l’hiver.

Du coup, le Français se retrouve confronté à une forte concurrence. En plus, l’AS Monaco veut réduire son effectif pléthorique. Le club Princier ne devrait donc pas s’encombrer avec Jean-Kévin Augustin pour les cinq derniers mois de son prêt.

Jean-Kévin Augustin d'accord pour rejoindre Marcelo Bielsa à Leeds ?

Selon les informations de l’Équipe, ce dernier serait d’accord pour rejoindre Leed United en Championship. Le club anglais de deuxième division est entrainé par Marcelo Bielsa, ancien coach de l’OM (mai 2014 à août 2015) et du LOSC (février à novembre 2017).

D’après le quotidien de sport, le natif de Paris « est l'une des priorités offensives » du technicien argentin. Après un temps de réflexion, l’attaquant est d’accord pour rejoindre "Les Blancs", « Jean-Kévin Augustin a tranché en faveur de Leeds ces dernières heures », a-t-il informé.

Il faut indiquer que le N°22 de l’AS Monaco a pris part à 10 matchs de Ligue 1 cette saison, mais n’a été titulaire que 2 fois. Son temps de jeu cumulé en championnat est de 265 minutes. Prêté à Monaco avec option d’achat, le jeune joueur est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2022. Son tarif est estimé à 14 M€ sur le marché des transferts.