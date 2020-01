AS Monaco, Milan AC Mercato : Dani Olmo file en Allemagne (Off.)

Convoité par Robert Moreno et le Milan AC, Dani Olmo ne rejoindra pas Monaco encore moins la Lombardie. Le milieu espagnol quitte le Dinamo Zagreb après 5 ans et demi en Croatie.

Dani Olmo ne viendra pas à Monaco

Le feuilleton Dani Olmo est clos. Le nouveau club du jeune international espagnol (1 sélection/1but) est connu depuis samedi matin. Le RB Leipzig vient en effet d’annoncer la signature du milieu offensif. Le joueur de 21 ans s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le leader de Bundesliga.

Dani Olmo rejoint la formation allemande après 5 ans et demi passé au Dinamo Zagreb. L’Espagnol restait sur 8 buts et 7 passes décisives cette saison avant sa signature à Leipzig. Le club allemand a déboursé 35 millions d’euros pour s’offrir les services de la pépite espagnole, également pistée par le Milan AC et l’AS Monaco.

Le rêve brisé de Robert Moreno

Les Rossoneri étaient d’ailleurs proches de signer Dani Olmo avant que Leipzig ne s’en mêle. Le site croate TPortal révélait également un intérêt de l’AS Monaco, notamment de son coach Robert Moreno. L'entraîneur monégasque est un admirateur de son jeune compatriote.

Le coach de l’AS Monaco avait d’ailleurs permis à Dani Olmo d’honorer sa première convocation avec la Roja. C’était en novembre 2019, lorsque Robert Moreno était encore le sélectionneur de l’équipe d’Espagne. Le joueur du Dinamo Zagreb avait d’ailleurs bien répondu à sa convocation avec un but lors du large succès (7-0) contre Malte.

Mais les retrouvailles entre Robert Moreno et Dani Olmo ne se feront pas sur le Rocher. Le nouveau joueur de Leipzig s’est d’ailleurs dit ravi de rejoindre son nouveau club et n’a pas caché son impatience d’étrenner le maillot du leader de Bundesliga. Reste maintenant à savoir s’il fera sa première le 1er février contre Mönchengladbach lors de la 19e journée.