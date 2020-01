ASSE - Nîmes : Bouanga et Hamouma présents, Kolodziejczak absent

Comme annoncé par Claude Puel, l’ ASSE peut compter sur le retour des blessés contre le Nîmes Olympique, ce samedi (20h). Denis Bouanga, Romain Hamouma, Yann M’Vila et William Saliba figurent dans le groupe stéphanois. Contrairement à Timothée Kolodziejczak.

ASSE - Nîmes : Claude Puel se passe de Kolodziejczak

Claude Puel s’était réjoui, en conférence de presse d’avant-match, du retour de nombreux blessés dans le groupe de l’ ASSE. « J’espère récupérer Romain Hamouma, Denis Bouanga, Gabriel Silva, William Saliba et Yann M’Vila qui reviennent de blessure », avait-il déclaré vendredi.

Finalement, le coach des Verts a récupéré du beau monde, car les cinq joueurs nommés sont sur sa liste pour la réception du Nîmes Olympique. Buteur contre le Paris FC (2-1) en coupe de France, Wahbi Khazri est également dans le groupe. Tout comme Yohan Cabaye, Charles Abi, Franck Honorat ou encore Edmilson Correia qui a signé son premier contrat pro, vendredi.

Par contre, Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf sont absents lors de cette 21e journée. Blessés, ils sont toujours à l’infirmerie. En froid avec Claude Puel, Timothée Kolodziejczak n’est pas dans le groupe. Jean-Eudes Aholou, Sergi Palencia et Loïs Diony sont aussi absents.

L' ASSE sur une longue série d'invincibilité contre Nîmes

Rappelons que l’ ASSE (15e) a battu les Crocos (19e) deux fois cette saison. La première fois, c’était lors du match aller de la Ligue 1. Les Verts étaient rentrés du Gard avec les trois points grâce à Mathieu Debuchy (1-0). C’était le 29 septembre 2019, lors de la 8e journée du championnat.

La deuxième fois, c’était en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le 18 décembre 2019. Grâce à deux buts de ses pépites, notamment Bilal Benkhedim (18 ans) et Edmilson Indjai Correia (17 ans), l’AS Saint-Étienneavait éliminé le Nîmes Olympique (2-1). Pour l’histoire, les Crocos n’ont plus battu les Verts depuis 1975, soit il y a 45 ans. En 20 confrontations, l’ ASSE a remporté 12 victoires et les deux équipes se sont neutralisées 8 fois.

Le groupe de l’ ASSE contre le Nîmes Olympique : Vermot, Ruffier, Moulin - Moukoudi, Saliba, Gabriel Silva, Trauco, Perrin, Debuchy, Fofana - M’Vila, Camara, Diousse, Cabaye - Khazri, Honorat, Nordin, Bouanga, Hamouma, Charles Abi, Correia.

Le groupe de Nîmes contre l’AS Saint-Étienne : Bernardoni, Dias - Alakouch, Landre, Martinez, Miguel, Paquiez - Deaux, Fomba, Valls, Sarr - Ben Amar, Benrahou, Buades, Denkey, Ferhat, Philippoteaux, Stojanivski.