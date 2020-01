Montpellier : Laurent Nicollin lance un avertissement avant Dijon

Le Montpellier Hérault SC reçoit Dijon samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche particulière pour Laurent Nicollin, le président du MHSC.

Laurent Nicollin met la pression sur Michel Der Zakarian

Samedi, Montpellier va tenter de se rapprocher du FC Nantes (4e). Le MHSC reçoit Dijon pour la 21e journée de Ligue 1. Il faut dire que la victoire contre les visiteurs obstine Laurent Nicollin. Le président montpelliérain l’a d’ailleurs récemment fait savoir vertement à Michel Der Zakarian et ses hommes.

Montpellier a posté une vidéo dans laquelle on peut voir Laurent Nicollin dans les vestiaires en train de célébrer la qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France. Visiblement tourné vers le prochain de son club, le président du MHSC encourage ses joueurs à battre Dijon. « J’espère que vous allez enfin battre Dijon parce que ça fait longtemps qu’on ne les a pas battus », martèle-t-il en tapant sur la table comme révèle Allez Paillade.

Le dernier succès de Montpellier contre Dijon remonte à octobre 2011, la saison du seul titre du MHSC en championnat. Auteur d’un triplé, un Olivier Giroud des grands soirs avait permis à Montpellier de s’imposer au terme d’un match spectaculaire (5-3). Depuis, le MHSC ne s’est plus imposé contre l’actuel 16e de Ligue 1. Ce qui commence à faire une éternité pour Laurent Nicollin. Les Montpelliérains restent sur six nuls et deux défaites.

Nicollin optimiste pour ce coup

Laurent Nicollin a toutes les raisons de croire que cette fois sera la bonne contre les Dijonnais. Le MHSC est sur une bonne dynamique depuis le début de l’année. Michel Der Zakarian et ses poulains ont enchaîné quatre victoires d’affilée. Mieux, ils ont enfin réussi à s’imposer à l’extérieur cette saison après cinq nuls et quatre revers.

A noter que pour ce match, Michel Der Zakarian a convoqué Yun Il-Lok. Le Sud-coréen a récemment rejoint le MHSC et est éligible pour cette rencontre. Mais il n’est pas certain qu’il fasse sa première contre Dijon. Il n’a plus joué de match depuis plus d’un mois.