Manchester United étudie les pistes Odion Ighalo et Islam Slimani

Odion Ighalo et Islam Slimani sont deux des nombreux joueurs que Manchester United a ciblés depuis la grave blessure de Marcus Rashford. L'équipe de Solskjaer souhaite se faire prêter un attaquant avant la fin du mercato.

Odion Ighalo ou Islam Slimani à Manchester United

Après sa défaite 2-0 contre Burnley à Old Trafford en milieu de semaine, Ole Gunnar Solskjaer a indiqué que le club a besoin de recrues de qualité. Six points derrière Chelsea, quatrième, après des défaites successives, Manchester souffre des absences de Paul Pogba et Rashford tous deux blessés. Les noms d'Odion Ighalo et Islam Slimani sont actuellement à l'étude à Manchester selon Sky Sports.

L'ancien attaquant de Watford, Ighalo, évolue dans le club chinois de Shanghai Shenhua et il lui reste deux ans de contrat. L'international Nigérian a inscrit 17 buts en 55 apparitions en Premier League pour les Hornets avant de partir en Ligue 1 chinoise en 2017.

Arrivée au King Power Stadium en 2016, Islam Slimani a marqué 13 buts en 46 apparitions pour Leicester. Insuffisant pour satisfaire l'actuel 3e de Premier League qui a prêté l'international Algérien à Newcastle, Fenerbahce et Monaco. Malgré un bon début de saison en ligue 1, Slimani n'entre pas véritablement dans les plans du nouveau coach, Robert Moreno. Manchester United serait une excellente porte de sortie pour lui.

Islam Slimani mais aussi deux autres joueurs ciblés par Solskjaer

Manchester United ne doit pas uniquement se renforcer en attaque. Pour cette raison, le club a réactivé l'une des cibles de l'été dernier, Bruno Fernandes. Le joueur fait actuellement le forcing pour obliger son club, le Sporting Lisbonne à le laisser partir chez les Red Devils. Toutefois, le Sporting ne semble pas disposé à le laisser partir et les discussions seraient au point mort car les deux clubs n'arrivent pas à trouver un accord financier.

Un autre joueur ciblé par Manchester est le jeune Jude Bellingham, 16 ans. Une offre de 30 millions de livres a été soumise à son club, Birmingham City par Manchester United. On dirait que les recruteurs de Manchester s'activent pour trouver les joueurs de qualité voulus par Solskjaer. Une chose est certaine, d'ici la fin du mercato, les choses vont bouger à Old Trafford.