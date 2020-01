PSG : Thomas Tuchel lâche un indice sur Cavani et Kurzawa

Thomas Tuchel a lâché des indices sur l'avenir de deux joueurs du PSG, Edinson Cavani et Layvin Kurzawa. Les deux joueurs en forme seraient sur le départ pendant ce mercato hivernal.

Thomas Tuchel l'avoue, les choses ne sont pas claires

En conférence de presse d'avant-match ce samedi, le technicien allemand a fait preuve de franchise, précisément sur les cas Cavani et Kurzawa. Les deux joueurs ne sont pas blessés mais, ne seront pas du déplacement à Lille dimanche soir.

L'entraineur du Paris Saint-Germain a avoué que les choses n'étaient pas claires concernant les deux joueurs. "Ce n'est pas encore décidé, il y a des choses entre Layvin et le club. Les choses ne sont pas claires, il ne sera pas dans le groupe demain. C'est un peu la même chose pour Edi. La situation avec lui et le club n'est pas claire", a déclaré Thomas Tuchel. Les propos de l'ex-entraineur de Dortmund confirment les possibles départs des deux joueurs cet hiver.

Quelles destinations pour les deux joueurs de Thomas Tuchel ?

En ce qui concerne Layvin Kurzawa, deux pistes seraient sérieuses. La première, celle menant Kurzawa en premier league, à Arsenal. Mikel Arteta, le manager des Gunners est actuellement à la recherche de renfort pour son équipe. Si Pablo Mari va passer sa visite médicale à Arsenal ce week-end, Arteta apprécierait également le profil de Kurzawa. Le joueur du PSG est aussi ciblé par la Juventus Turin de Maurizio Sarri.

Du côté d' Edinson Cavani, les clubs intéressés sont beaucoup plus nombreux. Manchester United, FC Barcelone, Atletico Madrid pour n'en citer que quelques-uns. Toutefois, la proposition la plus sérieuse viendrait de l'Atletico Madrid de Diego Simeone. En effet, l'Atletico aurait sorti son chéquier pour recruter Cavani. Le contrat de l'international Uruguayen se termine dans 6 mois et le PSG a tout intérêt à le laisser partir pendant ce mercato. Dans le cas contraire, Cavani pourrait partir libre de tout contrat en juin prochain. Dans tous les cas, le départ de Cavani devrait obliger le PSG à recruter un autre attaquant.