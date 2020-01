PSG Mercato : Angel Di Maria veut terminer sa carrière à Paris

Angel Di Maria est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. L'international Argentin a déclaré ce samedi vouloir terminer sa carrière en Europe à Paris.

Angel Di Maria à Paris jusqu'à la fin de sa carrière en Europe

Di Maria a déclaré vivre l'une de ses meilleures saisons au PSG, club avec lequel il aimerait terminer sa carrière en Europe. "C'est l'une de mes meilleures années, que j'ai très bien démarrée. J'ai beaucoup travaillé pour être à ce niveau, et je continue de le faire, pour moi et pour l'équipe" a déclaré Di Maria dans la conférence de presse avant le choc de demain face à Lille. Contrairement à Edinson Cavani qui souhaite quitter le PSG cet hiver.

Arrivé dans la capitale française en 2015 après un passage manqué à Manchester United, Di Maria (31 ans) marche actuellement sur les bases de son record personnel en Ligue 1, avec en 19 matchs 6 buts et 9 passes décisives. Titulaire incontestable de Thomas Tuchel, Di Maria est l'un des quatre fantastiques du PSG avec Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Alchimie parfaite entre Angel Di Maria et Thomas Tuchel

Un joueur ne peut pas briller s'il n'a pas un coach capable de bien exploiter son potentiel. Avec Unai Emery, Di Maria n'était pas un homme de base, il était juste un joueur presque normal. En 2017, tout indiquait que l'Argentin était sur le départ. Depuis l'arrivée de Tuchel, les choses ont énormément changé à Paris. "Thomas m'a donné de la confiance depuis qu'il est arrivé. Je sortais d'une année difficile avec Unai. Il m'a promis que j'allais jouer mais j'ai peu joué. [...]. Thomas fait partie des deux, trois entraîneurs avec Mourinho et Ancelotti qui m'ont donné de la confiance à 100% et me permettent de jouer à ce niveau. Je suis très heureux aujourd'hui". A conclu Di Maria.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2021, il n'y a pour le moment pas de discussions sur une éventuelle prolongation de l'Argentin. Toutefois, ces déclarations pourraient être un appel du pied de Di Maria à son club pour que débutent les négociations.