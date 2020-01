Mercato Tottenham : Gros indice sur l'avenir de Christian Eriksen

Christian Eriksen n'a jamais caché son désir de quitter Tottenham depuis l'été dernier. Cette fois, l'affaire semble bien engagée car le club a donné un gros indice sur l'avenir du joueur.

Un indice qui confirme le départ imminent de Christian Eriksen

Le milieu de terrain de Tottenham, ne devrait plus rejouer avec son club. En effet, Tottenham serait parvenu à un accord de 16.8 millions de livres sterling pour le départ du joueur vers l'Inter Milan. Pour éviter que le deal ne soit compromis a cause d'une blessure, Eriksen ne fait pas partie du groupe qui affronte Southampton en FA Cup ce samedi. Selon Sky Sports Italy, Eriksen devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de parapher un contrat lui permettant de toucher un salaire de 320 000 livres sterling par semaine.

Antonio Conte souhaite recruter Christian Eriksen le plus rapidement possible. La presse italienne pense que le contrat a déjà été signé alors qu'en Angleterre le doute persiste toujours. Toutefois, l'absence d' Eriksen du groupe de Tottenham alors qu'il n'est pas blessé est un indice important sur l'avenir immédiat de l'international Danois qui ne devrait plus s'inscrire avec l'équipe de José Mourinho.

Le départ d'Eriksen ne sera pas le seul mouvement de Tottenham

Le départ de l'international Danois devrait être suivi de plusieurs mouvements dans les deux sens. En effet, les Spurs devraient aussi se séparer de Dani Rose en fin de contrat en juin 2021. Tottenham veut éviter de le laisser partir libre et souhaite lui trouver une porte de sortie cet hiver. Bournemouth, Newcastle et Watford seraient très intéressés par Rose. Les négociations seraient en cours avec Bournemouth.

Dans le sens des arrivées, le milieu Portugais Gedson Fernandes a rejoint Tottenham via un prêt de 18 mois avec option d'achat d'environ 50 millions d' Euros. Les Spurs devrait aussi recruter en attaque et en défense. En attaque, le club a été lié à Edinson Cavani (PSG) et Krzysztof Piatek (AC Milan). En défense, le club se serait penché sur Max Aarons (Norwich), Nordi Mukiele (RB Leipzig), Elseid Hysaj (Napoli) ou encore Hiroki Sakai (OM).