Liga : Le FC Valence vient à bout du FC Barcelone (2-0)

Quique Setién a beaucoup de travail à faire au Barça. En effet, le FC Valence est parvenu à vaincre le leadeur de la Liga sans son capitaine Parejo.

FC Valence bat le FC Barcelone (2-0) orphelin de Luis Suarez

Le Barça pourrait perdre sa place de leader de la Liga demain en cas de victoire du Real Madrid. En effet, malgré la présence de Lionel Messi et une possession (74%) comme d'habitude largement à son avantage, le Barça a été battu par le FC Valence (2-0). Le score aurait même pu être plus lourd car Valence a manqué un pénalty en première période (12e). Avec seulement 4 tirs cadrés sur 13 pour le Barça contre 6 cadrés sur 8 pour le FC Valence, l'absence de Luis Suarez s'est fait cruellement ressentir.

L'absence de Dani Parejo, capitaine de Valence et la non titularisation de Rodrigo aurait normalement dû être des avantages pour les Catalans. Quique Setien avait innové avec une formation en 3-1-4-2 et le duo Messi - Griezmann en pointe et la titularisation de Ansu Fati. Ce dernier a manqué de justesse à certains moments et plusieurs observateurs commencent à se poser des questions sur le réel potentiel de ce joueur qui nous a été vendu comme étant le nouveau génie du Barça. C'était en tout cas, un jour sans pour le Barça qui est toujours en quête de renforts pour pallier la longue absence de Luis Suarez.

L'attaquant Brésilien Rodrigo était sur le banc en début de match

Entré à la 59e minute en remplacement du Français Kevin Gameiro, Rodrigo n'était pas titulaire contre le Barça. La principale raison était les discussions en cours entre Valence et le Barça à son sujet. Les Catalans veulent l'attaquant Brésilien pour remplacer Luis Suarez. Après la défaite du jour et le manque de réalisme offensif des Catalans, il est fort probable que les choses s'accélèrent pour ce transfert. En cas d'échec, la piste privilégiée selon Mundo Deportivo est celle menant au joueur de Chelsea, Olivier Giroud.