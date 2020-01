OM - SCO Angers (0-0) : Mandanda livre les causes du score nul

L’ OM s’est fait accrocher sur sa propre pelouse par le SCO Angers (0-0) ce samedi, lors de la 21e journée de Ligue 1 Conforama. En zone mixte, Steve Mandanda a expliqué la raison de cette contre-performance de l’ Olympique de Marseille.

OM : Mandanda regrette un manque de réalisme contre le SCO Angers

L’ OM n’a pas perdu face au SCO Angers (0-0). Mais pas grand monde ne s’attendait à voir l’ogre marseillais se faire neutraliser par le petit poucet angevin. Pour André Villas-Boas et ses hommes, déjà engagés dans la course à la qualification en Ligue des champions, c’est une contre-performance. Même s’il est vrai que l’ Olympique de Marseille reste 2e et toujours à 5 points de son poursuivant direct, le Stade Rennais, également accroché par l’ OGC Nice vendredi, ce résultat n’est pas une bonne affaire.

À la fin de la rencontre, Steve Mandanda a été interrogé au micro de Canal+, sur ce qui n’a pas marché pour l’OM. Le gardien marseillais a évoqué « un bloc très bas, très resserré » des Angevins contre les Phocéens incapables de trouver de faille. Les Marseillais ne sont pas parvenus à concrétiser leurs rares occasions par manque de réalisme. De quoi donner des regrets au portier de l' OM qui « aurait aimé gagner, pour distancer le 3e » de 7 points.

La longue série d'invincibilité des marseillais parle toujours

Mais il faudrait se garder de croire que Steve Mandanda est déçu au point d’entrevoir un avenir compliqué pour l’ OM pour la suite de la saison. Il rappelle que le club phocéen est bien 2e et continue sa série de matches sans défaite. En effet, depuis le 02 novembre 2019 face au LOSC (2-1), l' Olympique de Marseille n'a perdu aucun match toutes compétitions confondues. Cette longue série de match sans défaite continue de prouver la bonne marche de l'équipe du technicien portugais, malgré le couac de ce samedi.

Enfin, il faut rappeler que Marseille a joué sans 3 de ses titulaires, à savoir le latéral droit Bouna Sarr, le défenseur central Boubacar Kamara et le milieu offensif Dimitri Payet.