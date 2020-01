Mercato PSG : Avenir de Cavani, Di Maria ne s'en mêle pas

Angel Di Maria a évoqué, en conférence de presse, la situation de Edinson Cavani au PSG. Le buteur uruguayen du club francilien est pour son compatriote sud-américain un grand professionnel qui ne laisse transparaitre aucune émotion désagréable dans le vestiaire parisien.

Les éloges de Di Maria à Edinson Cavani

Cette saison, Edinson Cavani joue de moins en moins avec l’équipe du PSG. Son nombre de buts inscrits cette saison a d’ailleurs bien diminué, ce qui est facilement explicable par son faible temps de jeu. Mais l’ancien joueur de Naples sort aussi d’une blessure dont il traine encore des douleurs, selon Angel Di Maria.

L’Argentin a expliqué en conférence de presse qu’il croit que malgré les rumeurs sur le possible départ de Cavani, celui-ci est « toujours un joueur du club ». D’après lui, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est « à 100% avec » l’équipe de la capitale.

Cavani a pourtant récemment introduit auprès de sa direction une demande de transfert vers l'Espagne pour ce mercato hivernal.

Pour la petite histoire, suite à la baisse importante de son temps de jeu cette saison, Cavani, courtisé par l’Atletico Madrid, a demandé à rejoindre ce club ce mercato hivernal. Le PSG, pas forcement préparé à perdre un joueur d'une telle envergure à l'approche des matchs importants de Ligue des Champions, se refuse pour l’heure de signer pour son transfert. Autrement, l’Atletico Madrid devra débourser 30 millions d’euros pour acheter l’attaquant, une exigence aujourd’hui encore jugée excessive par les Espagnols. C’est à ce niveau qu’achoppent les négociations à moins de 7 jours de la fin du mercato.

Mercato PSG : Quand Di Maria refuse d'évoquer le transfert de Cavani

Et pourtant Edinson Cavani reste professionnel et concentré sur les objectifs des Parisiens, selon Di Maria, qui a ajouté « Il a eu une blessure importante il y a quelque mois. Il est revenu puis il a rechuté. Il ressent encore une gêne. Il n’est pas encore dispo même s’il se sent mieux.»

Après cette explication sur la situation de son coéquipier, Angel Di Maria s’est refusé de grossir les rumeurs autour de son transfert. Il a répondu à la question sur le possible départ d’El Matador : « c’est entre le club et lui, mais à chaque entraînement, il donne le meilleur ».