OM Mercato : L’énorme sortie de Zubizarreta sur le mercato

L’ OM ne devrait pas vendre ni recruter pendant ce mercato. Pas de quoi calmer pourtant les rumeurs sur de possibles départs ou arrivées à l’ Olympique de Marseille cet hiver. Des rumeurs auxquelles Andoni Zubizarreta a bien voulu mettre fin ce samedi.

OM : des rumeurs infondées sur le mercato hivernal ?

La position officielle de l’ OM sur ce mercato est connue de tous : pas de départs ni d’arrivées. Il n’empêche, la presse ne laisse pas passer un seul jour sans annoncer des départs ou des arrivées à l’ Olympique de Marseille.

Pour les départs, les noms de Kevin Strooman, Valère Germain, Morgan Sanson… ont été évoqués. Le dernier en date est Dimitri Payet, visé pour un retour à West Ham. Une information qui a provoqué un flot de commentaires agacés. En effet, on voit mal le Réunionnais aller jouer le maintien à West Ham (17e de Premier League) au détriment d’une possible participation en Ligue des Champions avec l’ OM (2e de Ligue 1) la saison prochaine.

Au rayon des arrivées, plusieurs noms ont également été cités, à savoir Faouzi Ghoulam en provennace du SSC Naples, Prosper Mendy en provenance de Stromsgodset IF (Norvège)… Deux joueurs censés concurrencer Jordan Amavi, seul latéral gauche de l’effectif olympien depuis novembre 2017.

Zubizarreta apporte un double démenti sur le mercato

Pour y voir plus clair, Canal+ s’est adressé à Andoni Zubizarreta. Le directeur sportif phocéen a catégoriquement démenti les rumeurs sur le mercato de l’ OM. Le responsable espagnol a martelé que c’était « totalement faux » de croire que l’ Olympique de Marseille s’activerait cet hiver et a taxé d’ « erronées » l'information sur un départ de Dimitri Payet à West Ham et celle sur une offre olympienne pour une arrivée de Prosper Mendy.