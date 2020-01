Serie A : Atalanta, grosse défaite pour le Torino Nkoulou

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour sa première participation, l'Atalanta continue d'impressionner en Serie A. L'équipe de Gasperini a humilié le Torino 7-0.

L'Atalanta rejoint l'AS Roma (4e) au classement de Serie A

L'Atalanta a écrasé le Torino 7-0 avec un triplé d' Illicic, un doublé de Muriel et deux buts de Zapata et Gosens. Déjà mené 3-0 à la mi-temps, le Torino de Nicolas Nkoulou a subi sa plus lourde défaite de la saison à domicile. Le Torino a même vu deux de ses joueurs expulsés, Izzo (76e minute) et Lukic (89e minute) alors que le score était déjà de (5-0). Côté stats, il n'y avait pas photo, l'Atalanta a tiré 17 buts dont 15 cadrés. L'ancien gardien du PSG, Sirigu n'a pas pu empêcher l'humiliation malgré huit arrêts décisifs. Cette victoire permet à l'Atalanta de rejoindre l'AS Roma en terme de points (38). La Roma n'a pas encore joué son match de la 21e journée qui l'opposera à la Lazio, dimanche.

Valence - Atalanta en Ligue des Champions promet d'être magnifique

L'équipe Italienne ne cesse d'infliger des humiliations en Serie A. Tout a commencé par une victoire 5-0 face à l'AC Milan le 22 décembre dernier. Parma a été la seconde équipe à être humilié 5-0 aussi. Le Torino est la dernière victime de l'équipe de Gasperini.

Quant au FC Valence, ils sont parvenus à vaincre le Barça de Lionel Messi 2-0. Dans quelques semaines ces deux équipes vont s'affronter en Ligue des Champions.

Atalanta a agréablement surpris en éliminant le Shakhtar Donetsk. Pour sa première participation en Ligue des Champions, l'équipe italienne a réussi à atteindre le second tour. Tandis que Valence a éliminé l'Ajax, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Mais, l'équipe espagnole devrait être affaiblie par le probable départ de Rodrigo courtisé par le FC Barcelone qui recherche un renfort offensif suite à la blessure de Luis Suarez.