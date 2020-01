ASSE : Victoire contre Nîmes, Claude Puel encense ce joueur

En grande difficulté ces dernières semaines, l'ASSE a remis la marche avant samedi soir en venant à bout du Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard. Satisfait de ses troupes, Claude Puel a mis en exergue la prestation de l'un de ses éléments en conférence de presse.

Claude Puel a toujours cru en ses qualités

Incapable de gagner en Ligue 1 depuis le 4 décembre dernier et la large victoire obtenue contre l'OGC Nice (4-1), l'ASSE s'est relancée samedi soir à domicile face au relégable Nîmes.

Vainqueurs 2 buts à 1 de Gardois qui ont chèrement vendu leur peau, les Verts se sont mis en difficulté en encaissant un but juste avant la mi-temps alors qu'ils menaient tranquillement les débats jusqu'ici et avaient fait la différence grâce au doublé d'un homme qui semble retrouver ses sensations après une première moitié de saison très decevante.

Double buteur pour la première fois depuis plus d'un an, Wahbi Khazri a été l'homme du match et a confirmé qu'il faudrait compter sur lui pour la fin de la saison. Incontournable en 2018-2019 avec ses 13 buts inscrits en Ligue 1, le Tunisien était méconnaissable depuis le mois d'août, affichant un seul petit but en Championnat avant la rencontre de samedi soir.

Conscient de l'importance de son attaquant, son entraîneur Claude Puel a souhaité rappelé en conférence de presse qu'il était plus que satisfait de l'implication montrée par Khazri ces derniers temps.

"Depuis qu’il est remis de sa fracture à une main, Wahbi fait preuve d'un super état d’esprit. Il n’a pas été récompensé de tous ses efforts contre Nantes, alors c’est très bien qu’il soit buteur ce soir (samedi soir). Par sa démarche, c’est un leader pour le groupe", a déclaré le coach des Verts dans des propos rapportés sur le site de l'ASSE.

Très loin encore au classement - quatorzièmes - malgré les trois points engrangés, les Verts auront bien besoin d'un Wahbi Khazri en réussite pour remonter à une position plus en rapport avec leurs objectifs de début de saison.