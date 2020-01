AS Monaco : Robert Moreno endosse la responsabilité de la défaite

L'AS Monaco a vécu une horrible soirée samedi lors de la réception de Strasbourg. Retombée dans ses travers défensifs, l'équipe de Robert Moreno a sombré (1-3). Le Portugais ne voulait pas pour autant se montrer trop critique envers ses joueurs après la rencontre.

Monaco : L'autocritique de Robert Moreno

Comment l'AS Monaco peut-elle réaliser une prestation aussi aboutie sur la pelouse du PSG le 12 janvier (3-3) et se faire marcher dessus à domicile deux semaines plus tard par une équipe qui n'avait engrangé que sept points à l'extérieur depuis le début de l'exercice 2019-2020 ? Cette question taraude l’esprit des fans du club, lesquels ont assisté impuissants à la déculotté de leur équipe face à Strasbourg.

Robert Moreno va lui aussi devoir répondre à cette interrogation après la défaite subie par son équipe samedi soir contre Strasbourg (1-3) en 21e journée de Ligue 1. Privé d'éléments offensifs en instance de départ - Jean-Kévin Augustin et Islam Slimani - ou Keita Baldé - suspendu, l'entraîneur de l'ASM va surtout devoir recadrer un secteur défensif une nouvelle fois défaillant et qui fait de Monaco la 18e défense de Ligue 1.

Sans cacher qu'il n'avait pas apprécié la performance de ses joueurs, Moreno a toutefois souhaité rester positif en conférence de presse vis-à-vis de son équipe, n'hésitant pas pour cela à se montrer très critique envers lui-même.

"C'est un sentiment horrible. Mais c'est le football. Nous avons bien commencé la rencontre, mais après le premier but de Strasbourg, ce fut un désastre. C'est difficile d'attaquer face à une équipe qui attend et qui joue la contre-attaque, surtout quand on n'a pas un bon feeling avec le ballon comme aujourd'hui (samedi) [...] Il nous a manqué de la qualité sur le terrain, mais aussi chez l'entraîneur. Tout ce qui se passe sur le terrain est de ma responsabilité et je dois travailler plus et mieux expliquer aux joueurs ce qu'ils doivent faire", a affirmé Robert Moreno.

L’ As Monaco qui sera opposé à l’ As Saint-Étienne mardi soir, à Louis-II, en Coupe de France, tentera très vite d'oublier cette nouvelle contre-performance.