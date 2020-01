OM-Angers(0-0) : Villas-Boas pointe la grosse limite des Phocéens

L’ OM a été accroché par le SCO Angers (0-0) samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. André Villas-Boas a révélé la plus grosse insuffisance de l’ Olympique de Marseille sur ce match.

L’ OM offensivement inefficace contre le SCO Angers ?

L’ OM (2e de Ligue) n’a pas pu creuser l’écart avec le Stade Rennais, son poursuivant direct. Les Marseillais ont été neutralisés par le SCO Angers (0-0) dans un match très serré. Un score pour le moins surprenant car la plupart des pronostiqueurs s’attendaient à une victoire des Phocéens.

Mais André Villas-Boas sait ce qui n’a pas marché. Interrogé au micro de Canal+, le technicien portugais a d’abord évoqué un bloc bas et très défensif des Angevins que l’ OM « a cherché à faire sortir ». Mais les Marseillais n’y sont pas parvenus parce qu’ils n’ont pas été « efficaces ».

Mais pour l’entraîneur phocéen, le tableau n’est pas tout à fait sombre. Car dans un « match tactique » où les Olympiens n’ont pas offert « grande chose » à leurs supporters, on peut au moins les féliciter « pour la débauche d’énergie… »

La cause de l’inefficacité offensive des Marseillais connue ?

André Villas-Boas explique la contre-performance de l’ OM face au SCO Angers par le manque d’efficacité offensive des Marseillais. Il n’a pas tort. L’ Olympique de Marseille a effectivement manqué d’inspiration en attaque. Le tout est désormais de se demander pourquoi alors qu’on sait les Olympiens très portés sur l’attaque.

Deux raisons principales expliquent ce manque d'efficacité offensive. Dario Benedetto est visiblement en baisse de régime. Performant au début, l’Argentin est désormais en perte de vitesse. Comme le prouvent ses 2 buts sur ses 13 dernières apparitions. En fait, l’ancien de Boca Juniors n’est pas un attaquant capable de faire la différence à lui tout seul. Il lui faut un bon passeur.

Mais ce passeur, et c’est la seconde raison, n’était pas présent, contre les Scoistes : Dimitri Payet. On a beau discuter sur le véritable niveau du Réunionnais, on a pu se rendre compte de son absence samedi. Les Phocéens ont évolué sans un joueur capable de faire de longues passes dans le dos des défenses basses ou des passes courtes dans des espaces réduits. Sans l’ex-Hammer, l’écurie olympienne manque de créateur.