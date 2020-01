LOSC : Le PSG, José Fonte ne cache pas en avoir peur !

C'est le choc de cette 21e journée de Ligue 1 ! Le LOSC reçoit ce dimanche soir le PSG au stade Pierre-Mauroy et tentera de se relancer après la grosse désillusion vécue à Lyon en milieu de semaine. Mais les paroles prononcées par José Fonte avant la rencontre ne devraient pas rassurer les supporters nordistes...

Quand José Fonte parle des 4 Fantastiques

Le 14 avril 2019, le LOSC, alors en lutte avec Lyon pour décrocher la deuxième place de Ligue 1 en fin de saison, faisait exploser à domicile le grand Paris Saint-Germain 5 buts à 1. Plus de neuf mois plus tard, les Parisiens reviennent ce dimanche soir à Lille pour prendre leur revanche et régler leurs comptes à des Nordistes en difficulté actuellement.

Battue sur la pelouse de Dijon il y a deux semaines en Ligue 1 et sortie cruellement de la Coupe de la Ligue aux tirs au but par l'OL mardi soir, l'équipe de Christophe Galtier ne se présente pas dans la meilleure forme possible au moment d'affronter l'ogre du football français.

Invité à s'exprimer dans L'Equipe sur sa perception de ses adversaires du soir, José Fonte, le capitaine du LOSC, n'a pas cherché à dissimuler sa crainte avant la rencontre et s'est montré admiratif envers la qualité de l'effectif parisien.

"L'écart s'est creusé entre Paris et Lille. Ils avaient déjà Mbappé, Neymar, Cavani, Di Maria, et maintenant ils ont Icardi. C'est incroyable d'avoir autant de joueurs comme ça dans la même équipe. En termes d'effectif, Paris, c'est Barcelone, Liverpool ou Manchester City. Nous, on est jeunes et inconstants [...] C'est toujours très difficile de jouer contre Mbappé, Neymar est très en forme, Di Maria c'est pareil et Icardi dans la surface... Quatre joueurs comme ça de niveau mondial dans la même équipe, c'est incroyable", a déclaré le défenseur central des Dogues.

Le très expérimenté José Fonte, par de telles déclarations d'avant-match, a certainement souhaité enlever de la pression à ses jeunes partenaires. Mais il est cependant difficile d'imaginer le LOSC rivaliser ce dimanche soir avec un PSG qui aura l'occasion de plus de prendre ses distances - définitivement ? - avec son dauphin marseillais (7 points d'écart actuellement).

Une victoire lilloise serait donc un véritable exploit...