OGC Nice Mercato : Stupeur, un joueur du Barça devrait signer !

Totalement inactif dans le sens des arrivées depuis l'ouverture du mercato hivernal, l'OGC Nice serait en passe d'accueillir sa première recrue du mois de janvier. Et celui-ci arriverait tout simplement... du FC Barcelone !

Nice veut signer cet international sénégalais

Après avoir vendu ou prêté quatre joueurs depuis le 1er janvier (Ibrahim Cissé et Racine Coly à Famalicao, Rémi Walter à Malatyaspor et Bassem Srarfi à Zulte Waregem), l'OGC Nice semble enfin décidé à consolider son effectif en vue de la deuxième partie de saison.

Et c'est dans le secteur défensif que le club azuréen devrait tout d'abord se renforcer avec l'arrivée d'un latéral droit évoluant actuellement au FC Barcelone, Moussa Wagué. Mundo Deportivo affirme en effet que le joueur de 21 ans serait tout proche de rejoindre l'équipe de Patrick Vieira, les deux clubs discutant actuellement de la transaction en elle-même (prêt ou transfert).

Arrivé au Barça contre 5 millions d'euros en août 2018 en provenance du club belge d'Eupen, Moussa Wagué, plutôt frêle sur le plan physique (1,77 m pour 70 kg), est un latéral très vif et doté d'une belle qualité technique. Peu utilisé depuis son arrivée en Espagne en raison de la concurrence de Nelson Semedo et de Sergi Roberto, ce fan de Dani Alves a été titularisé à deux reprises cette saison, dont une fois en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter Milan.

Dans la liste des 23 du Sénégal pour la Coupe du monde 2018, Wagué avait marqué la compétition de son empreinte en marquant contre le Japon et en devenant ainsi, à 19 ans et 263 jours, le plus jeune buteur africain de l'histoire de la compétition.

Avec Patrick Burner comme seul spécialiste du poste de latéral droit depuis la grave blessure de Youcef Atal, Patrick Vieira devrait ainsi voir d'un très bon oeil le recrutement de Moussa Wagué.