Mercato PSG: Pourquoi Paris accepte enfin de céder Cavani à 15M€

Edinson Cavani, le meilleur animateur du mercato du PSG, pourrait bien rejoindre l’Atletico Madrid. La direction du Paris Saint-Germain est désormais prête à céder l’Uruguayen pour 15 millions d’euros, là où était exigé le double du montant pour son transfert.

Pourquoi le PSG lève le pied sur le transfert de Cavani

Acheté 64 millions d’euros le 15 juillet 2013 à Naples, Edinson Cavani a pu s’inscrire dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Au rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club, l’ex-napolitain a pris la tête du classement avec ses 198 buts inscrits. Il est ainsi devenu une légende du Paris Saint-Germain, ce qui oblige les dirigeants à le traiter avec une certaine attention. Seulement, les choix de Thomas Tuchel ne confirment pas ce respect qu’aurait dû avoir le PSG envers son attaquant.

Alors qu’il était toujours très performant, il s’est vite retrouvé derrière la paire de stars Neymar et Kylian Mbappé dans les choix du technicien allemand. Le temps de jeu de Cavani a ainsi commencé à dégringoler et ce n’était que le début. Dans les dernières heures du dernier mercato estival, Leonardo a recruté l’Argentin Mauro Icardi, déjà auteur de 17 buts en 21 matchs. Ce dernier ayant été tout de suite très prolifique, l’entraîneur parisien ne s’est plus soucié de ce que pouvait encore apporter Edinson Cavani. Edinson deviendra titulaire de son banc de remplaçants. Même si c’est le football qui veut les choses ainsi et que la victime des - plus ou moins nécessaire - choix du coach s’efforce à le comprendre et garder le sourire, son coeur n’est plus à la joie. Cela a été constaté lors de sa demande au club d’accepter son transfert à l’Atletico Madrid.

Malgré cette demande, le PSG qui n’a pensé qu’à ses seuls intérêts a exigé le paiement de 30 millions d’euros à l’Atletico pour le transfert de Edinson Cavani qui sera âgé de 33 ans le 14 février prochain. Les dirigeants savent qu’il n’est pas vraiment dans les plans du coach et pourtant ils ont refusé en demandant près de 30 millions d’euros pour son transfert. Sauf que Cavani ne peut devenir cireur de banc de touche du PSG. Zlatan Ibrahimovic ne l’aurait pas accepté non plus en son temps, après ce qu’il a fait pour le club.

Mercato PSG : Paris frappé par un éclair de lucidité

C’est probablement la prise de conscience de la difficile situation - inutilement imposée au joueur, légende du club - qui provoque chez les dirigeants la flexibilité dont parle le quotidien L’Équipe. Cette source indique que la direction du Paris Saint-Germain est désormais prête à laisser filer Edinson Cavani. Ce serait au regard de « ce que le joueur a apporté au club » que Leonardo et ses collaborateurs auraient décidé d’éviter « le conflit » en faisant de sorte que « la séparation se passe du mieux que possible. »

Les dirigeants parisiens seraient désormais disposés à accepter une proposition de 15 millions d’euros pour le transfert de Cavani. Reste maintenant à savoir si du côté de Madrid les dirigeants sont toujours disposés à offrir un tel montant pour un joueur qu’ils devront rémunérer près de 1 million d’euros par mois. A ces dépenses vont se rajouter la prime à la signature que pourrait percevoir Edinson Cavani.