PSG Mercato : Real, Luka Jovic pour remplacer Edinson Cavani ?

Relégué au banc cette saison, Edinson Cavani envisage de quitter le PSG cet hiver. Le nom de l’attaquant serbe du Real Madrid Luka Jovic a circulé comme potentiel successeur de l’Uruguayen en fin de contrat à Paris.

Zinedine Zidane tranche pour le départ de Luka Jovic au PSG

Recruté contre 60 millions d’euros, Luka Jovic était présenté lors de son arrivée au Real Madrid comme le successeur de Karim Benzema. Six mois plus tard, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort n’est plus que l’ombre de lui-même dans la capitale espagnole. Il affiche un bilan famélique pour ses premiers mois à la Maison Blanche.

Luka Jovic ne compte qu’un but et deux passes décisives en 19 apparitions sous la tunique du Real Madrid. Un triste bilan pour un attaquant de son calibre. Surtout quand on sait qu’il avait empilé les buts à Francfort la saison dernière avant de rejoindre l’Espagne en été. Avec le club allemand, l’attaquant serbe a claqué 27 buts et délivré 7 passes décisives en 48 rencontres. Avec 10 réalisations, il a notamment mené la formation allemande jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa.

Mais aujourd’hui à Madrid, Luka Jovic est méconnaissable. S’il est vrai que Karim Benzema est également requinqué (16 buts et 7 offrandes), le Serbe ne profite pas des bribes de matches qu’il est appelé à disputer. Au point où un départ du Real Madrid fait les choux gras de la presse depuis quelques semaines. D’abord annoncé au Milan AC, l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic laisse peu d’espoir de voir le Serbe débarquer en prêt comme évoqué.

Le remplaçant de Cavani au PSG

Aujourd’hui, c’est du côté du PSG que Luka Jovic est envoyé. Foot Mercato révélait il y a quelques jours que la direction du Paris Saint-Germain pense à l’attaquant du Real en cas de départ d’ Edinson Cavani cet hiver. L’attaquant uruguayen n’a pas prolongé son contrat et n’envisage pas d’attendre l’été pour quitter le club de la capitale.

D’autant plus qu’il est barré par Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan, et qui flambe actuellement avec le PSG. Sauf surprise, Edinson Cavani devrait prendre la direction de l’Atlético Madrid. Jeudi, Enrique Cerezo, le président des Colchoneros a réitéré son envie de recruter Cavani, « l’un des meilleurs joueurs du monde », selon les termes employés par le dirigeant madrilène.

S’agissant de Luka Jovic, Foot Mercato indiquait que des contacts avaient déjà été noués entre le PSG et l’entourage du joueur. Ceci pour obtenir un prêt de l’attaquant de 22 ans jusqu’à la fin de la saison. Seulement, le club de la capitale pourrait de nouveau voir ses ambitions tomber à l’eau pour Jovic. Leonardo avait déjà tenté d’enrôler le Serbe l’été dernier avant de se rabattre sur Mauro Icardi.

Les plans du PSG contrecarrés par le Real ?

D’après OK Diaro, Zinedine Zidane et les dirigeants du Real Madrid ne sont pas disposés à lâcher Luka Jovic en janvier. Un prêt de l’international serbe (7 sélections/2 buts) n’est pas à l’ordre du jour chez les Merengue. Le journal explique que le joueur a toujours la confiance de son club malgré les difficultés qu’il éprouve pour sa première saison dans la capitale espagnole.

Zinedine Zidane voit toujours en Luka Jovic un des grands espoirs du Real Madrid. A défaut de se séparer du Serbe, l’entraîneur de la Maison Blanche a d’autres indésirables dont il s’impatiente de voir partir. Si Alvaro Odriozola a filé en prêt au Bayern, le coach madrilène s’attend également aux départs de Mariano Diaz et Brahim Diaz.

Avec ces précisions, on peut dire que le PSG devra s’activer sur d’autres pistes pour la succession de Cavani. Les noms du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et de l’Algérien Islam Slimani ont récemment été évoqués. Thomas Tuchel serait d’ailleurs ravi d’accueillir l’attaquant d’Arsenal. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble quand ils étaient au Borussia Dortmund.