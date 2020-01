Ligue 1 - Lille - PSG : Paris perd Thiago Silva et Diallo

Neymar Jr a inscrit un doublé pour permettre au PSG de s'imposer sans trembler à Lille dimanche soir (2-0). Mais, le champion de France a perdu deux défenseurs, Thiago Silva et Diallo.

Après Marquinhos c'est au tour de Thiago Silva et Diallo d'être blessés

Le niveau de jeu de Neymar Jr depuis la reprise du championnat est tout simplement impressionnant. La star Brésilienne a battu Lille presque à lui tout seul. Le PSG, reste sur huit victoires et un seul nul depuis le mois de novembre en Ligue 1. Paris est à 10 longueurs d'avance de l'Olympique de Marseille, son dauphin. Neymar semble totalement remis de ses pépins physiques et devrait participer à la phase d'élimination directe de la ligue des champions avec le PSG pour la première fois depuis son arrivée en France. Diallo et Thiago Silva, pourraient ne pas avoir la même chance.

En effet, les deux défenseurs du PSG, Thiago Silva et Diallo ont ressenti des douleurs pendant la rencontre face à Lille dimanche. La gravité des blessures et les durées d'indisponibilités des deux joueurs seront connues lundi après des examens complémentaires. Après la blessure de Marquinhos, qui sera absent trois semaines et devrait manquer le 8e de finale aller de la ligue des champions, Paris pourrait aussi perdre deux autres défenseurs pour cette rencontre.

Le Borussia Dortmund fait peur pendant que le PSG s'affaiblit

Pour le moment, la confrontation la plus importante de la saison pour l'équipe de Thomas Tuchel est le huitième de finale de la ligue des champions face au Borussia Dortmund. En effet, depuis le départ de Laurent Blanc, Paris n'a plus atteint les quarts de finale de cette compétition. Pour y arriver cette saison, Tuchel va devoir venir à bout de son ancien club, Dortmund. Ce dernier semble être devenu plus fort depuis le recrutement du serial buteur Haaland qui a inscrit cinq buts en seulement deux rencontres avec sa nouvelle équipe, alors que ce dernier effectue actuellement que quelques minutes par match. Haaland, un sérieux client qui pourrait avoir moins de difficultés à inscrire des buts face au PSG en l'absence de Thiago Silva et Marquinhos. Le PSG pourrait arriver affaiblit défensivement pour cette double confrontation cruciale pour la saison du club.