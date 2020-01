Juventus : Naples bat la vieille dame (2-1) malgré un but de CR7

Le Napoli de Gennaro Gattuso a mis un terme à la série de cinq victoires de suite en championnat de la Juventus Turin. Malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo, Naples est rentré avec les trois points du jour.

La Juventus n'a pas profité du nul de son dauphin l'Inter Milan

Après des débuts timides sur le banc du Napoli, il semble que la mayonnaise a enfin pris entre les joueurs et Gattuso. En effet, Naples a signé une deuxième victoire référence dimanche soir, après celle obtenue face à la Lazio en Coupe d'Italie. La Juventus a succombé au sérieux et à la stratégie mise sur pied par Gennaro Gattuso. Après une première période très fermée, la situation a changé en seconde mi-temps avec des buts du Piotr Zielinski (63e) et de Lorenzo Insigne (86e).

Malgré la réduction du score de Cristiano Ronaldo (90e) en fin de match, la Vieille Dame a perdu les trois points. L'équipe de Maurizio Sarri a laissé filer l'occasion de prendre six points d'avance sur son dauphin l'Inter Milan.

Le Napoli se reveille moins d'un mois avant d'affronter le Barça

Le 25 février prochain, les hommes de Gattuso vont recevoir le FC Barcelone à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la ligue des champions. Il y a quelques semaines, personne ne pensait que Naples, en crise, pouvait revenir à son meilleur niveau. Les résultats récents de Naples démontrent que tout va de mieux en mieux. C'est la situation inverse du côté du Barça.

En effet, l'équipe de Quique Setién semble encore se chercher. La défaite de samedi face à Valence n'augure rien de bon pour le champion d'Espagne en titre. De plus, Luis Suarez, joueur extrêmement important dans le dispositif du Barça est blessé et indisponible pour plusieurs mois. Le Barça souhaite recruter l'attaquant de Valence, Rodrigo pour remplacer Suarez. Le nom d'Olivier Giroud (Chelsea) a aussi été associé à l'équipe de Lionel Messi.