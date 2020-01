PSG - Arsenal : Mercato, Edinson Cavani pour P.E. Aubameyang ?

L'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est très courtisé en cette fin de mercato hivernal. Après l'intérêt du FC Barcelone, c'est au tour du PSG de se renseigner sur l'international Gabonais.

Pierre-Emerick Aubameyang à Paris pour remplacer Cavani ?

Selon le quotidien anglais Daily Express, Pierre-Emerick Aubameyang a été approché par le Paris Saint-Germain. Le champion de France recherche déjà les potentiels remplaçants d' Edinson Cavani et le Gabonais fait partie des meilleurs avant-centres de la planète. Le co-meilleur buteur de Premier League la saison dernière (avec Sadio Mané et Mohamed Salah) était aussi ciblé par le FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Toutefois, il est difficile d'imaginer que ce transfert se fasse.

En effet, Aubameyang est l'un des meilleurs buteurs en activité, mais n'est plus tout jeune (30 ans). De ce fait, il ne voudra sans doute pas jouer les seconds rôles dans un club, même s'il s'agit du PSG. Financièrement, avec moins de 18 mois de contrat restant avec Arsenal, le PSG a les moyens de recruter le joueur durant ce mercato. Thomas Tuchel connaît très bien le Gabonais et s'il en a l'opportunité, fera tout pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang.

Arteta peut-il se permettre de laisser partir Aubameyang ?

Le véritable problème se situe à ce niveau. En effet Aubameyang, comme tous les joueurs de football, souhaite remporter la Ligue des Champions. A bientôt 31 ans, il sait que les opportunités de jouer cette compétition se réduisent, qui plus est en restant à Arsenal. Avec le PSG, il aura plus d'opportunités de jouer et donc potentiellement de gagner la Ligue des Champions.

Mais il est pratiquement impossible d'imaginer Arsenal laisser partir Aubameyang durant ce mercato. Le Gabonais est le meilleur buteur de l'équipe et a une très grande influence dans le jeu des Gunners. En difficulté, l'équipe de Mikel Arteta a besoin de plus de renforts de qualité. Pour nous, l'option la plus probable pour que ce transfert se fasse serait celle d'un échange Cavani plus une enveloppe financière pour obtenir Aubameyang. Ainsi Arsenal aurait un attaquant de qualité pour le reste de la saison et le PSG aura un véritable "sniper" comme 5e homme. Qu'en pensez-vous ?