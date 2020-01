LOSC - PSG (0-2) : Gérard Lopez s'en prend à l'arbitrage

Battu logiquement par le PSG (voir notes du match ici) dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, le LOSC n'a pas su refaire le coup de la saison dernière (victoire 5-1). Plutôt satisfait de la prestation de son équipe, le président Gérard Lopez a en revanche beaucoup moins apprécié les décisions prises par Amaury Delerue, l'arbitre de la rencontre.

LOSC : le deuxième but du PSG reste en travers de la gorge

Il commence à y avoir urgence du côté du LOSC. Défaits dimanche soir pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 (après Monaco et Dijon), les Nordistes descendent peu à peu au classement - septièmes - et voient le podium s'éloigner petit à petit, le Stade Rennais, actuel troisième, possédant six points d'avance.

Conscient d'être tombé sur une équipe plus forte que la sienne, Gérard Lopez, le président lillois, a tenu après la rencontre à féliciter ses joueurs - "les joueurs ont respecté le plan de jeu, on a joué vers l'avant et peu d'équipes font cela contre le PSG" - mais aussi à lancer quelques piques en direction de l'arbitrage, lequel n'était pas à la hauteur d'une telle affiche selon lui.

"Les deux buts sont étranges. Il y a une faute d'anti-jeu de Neymar sur le premier but et sur le deuxième, il y a carrément une grosse faute sur Jonathan Ikoné. Le règlement dit qu'il faut revenir à l'action et on n'y revient pas, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Un match comme ça mérite un arbitrage équivalent aux équipes qui jouent [...] C'est dommage de perdre comme ça. Une équipe comme le PSG n'a pas besoin d'aide pour essayer de gagner ces matches. Ça a faussé la rencontre", a déclaré Gérard Lopez dans des propos apparus sur le site du club.

Même son de cloche après le match du côté de Christophe Galtier, qui insistait de son côté sur la faute flagrante subie par Jonathan Ikoné quelques secondes avant la faute de main fatale de Reinildo dans sa surface de réparation.

"L'arbitre et le VAR, qui eux ont vu les images, ont jugé qu'il n'y avait pas faute sur Ikoné. Ce sont sûrement les seuls à avoir cet avis. Ce fait de jeu a eu une incidence importante."

Le LOSC tentera d'oublier cette frustration contre Épinal mercredi soir en Coupe de France.