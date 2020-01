Real Madrid Mercato : James Rodriguez vers la Premier League ?

Pas vraiment à son aise sous les ordres de Zinedine Zidane, James Rodriguez est susceptible de quitter le Real Madrid. Le milieu de terrain colombien pourrait finalement rebondir en Premier League dès cet hiver.

Forte concurrence anglaise pour James Rodriguez

C’est l’un des dossiers qui anime le mercato du Real Madrid : de quoi sera fait l’avenir de James Rodriguez ? Une question qui mérite d’être posée.Voilà plusieurs mois que l’international colombien est annoncé sur le départ du Real Madrid. Le milieu de terrain traverse une situation délicate au sein du club madrilène, marquée par des soucis physiques. Il ne compte que 7 apparitions en Liga (4 titularisations) pour un but et une passe décisive. Preuve qu’il ne fait pas partie des premiers choix de Zinedine Zidane.

Peu utilisé au Real Madrid, James Rodriguez pourrait aller chercher plus de temps de jeu sur d’autres terres. Si on a beaucoup parlé de l’Italie comme possible destination pour lui l’été dernier, ces premières semaines de janvier ont été assez calmes. Mais voilà que ce dossier refait surface du côté de l’Angleterre. Selon les informations du journal AS, deux formations de Premier League souhaitent recruter l’ancien Monégasque et espèrent concrétiser son transfert d’ici la fin du mercato hivernal (le 31 janvier au soir).

Le Madrilène au coeur d’une bataille

En quête de renfort dans l’entrejeu, Everton souhaiterait recruter le Madrilène. Il faut dire que Carlo Ancelotti garde un bon souvenir de James Rodriguez qu’il a déjà entrainé à Madrid. Le nouvel entraineur des Toffees aimerait l’avoir à nouveau sous ses ordres. Mais Everton devra faire face à la concurrence d’Arsenal sur cette piste.

La source explique que le club londonien souhaiterait recruter le joueur de 28 ans sur la base d’un prêt. Les Gunners travailleraient déjà d’arrache-pied afin de mener à bien cette opération. Une rude bataille en vue pour le Madrilène en cette fin du mercato. Toutefois, il reste à savoir si le Real Madrid sera prêt à laisser filer son joueur en plein milieu de saison.