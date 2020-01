PSG Mercato : Atletico Madrid, rendez-vous décisif pour Cavani

Désireux de quitter le PSG dès cet hiver, Edinson Cavani se rapproche sérieusement de l’Atletico Madrid. Le club madrilène souhaite l’Uruguayen le plus rapidement possible et ce début de semaine sera décisif dans ce dossier chaud.

Une ultime offensive pour Edinson Cavani, le PSG va-t-il craquer ?

L’avenir d’Edinson Cavani anime le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international uruguayen souhaite quitter le navire parisien à six mois de la fin de son bail. Et si les clubs britanniques tels que Manchester United ou encore Chelsea se sont immiscés dans le dossier, le buteur parisien affiche une préférence pour sa future destination.

Edinson Cavani souhaite découvrir la Liga sous les couleurs de l’Atletico Madrid, désireux de le recruter. Les deux parties sont déjà tombées d’accord pour un contrat de deux ans et demi. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants parisiens. Mais c’est là que le bât blesse. Les différentes offres formulées par l’Atletico Madrid ne sont toujours pas parvenues à convaincre la direction parisienne de laisser filer son avant-centre.

Toutefois, les Colchoneros ne baissent pas les bras et devraient lancer une ultime offensive pour le transfert d’Edinson Cavani.

Une dernière offre difficile à refuser

En effet, les négociations se sont intensifiées ces derniers jours entre les deux écuries. À tel point que la journée de lundi devrait être décisive dans ce dossier important. L’Équipe révèle que l’Atletico Madrid devrait formuler une nouvelle offre à hauteur de 15 millions d’euros, comme cela était évoqué ces derniers jours, afin de débloquer cette affaire. Une offre qui sera bien évidemment délicate de refuser pour Leonardo et la direction du PSG.

Toutefois, la source affirme que si jamais les négociations entre les deux parties venaient à capoter, El Matador aurait une seule option : poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain contre son gré avant de s’en aller gratuitement à l’issue de la saison. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives pour son avenir.