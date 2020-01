Mercato OL : Juninho annonce Guimarães à l’Olympique Lyonnais

Bruno Guimarães est en passe de devenir la deuxième recrue hivernale de l’ OL, après Karl Toko-Ekambi. Selon Juninho, il passe sa visite médicale en Colombie, avant de signer officiellement à l’Olympique Lyonnais.

OL : Guimarães passe sa visite médicale en Colombie avant de signer

Courtisé par l’Atlético Madrid, qui possède une clause prioritaire, et le Benfica Lisbonne, Bruno Guimarães a finalement choisi de rejoindre l’ OL. Il devrait s’engager avec le club rhodanien cette semaine, s’il passe sans aucun souci la traditionnelle visite médicale. D'après la confirmation de Juninho, le transfert du milieu défensif de l’Athletico Paranaense (club brésilien) est quasiment bouclé.

« On part mardi pour faire la visite médicale en Colombie », a appris le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, après la victoire des Gones sur le Toulouse FC (3-0). « J'espère que tout sera bouclé mercredi. Il est très content. Lyon, c'est son choix. Il y avait l'Atletico Madrid et Benfica aussi. Il a senti qu'on le voulait vraiment », a expliqué le dirigeant brésilien en zone mixte.

Nul doute que Juninho a pesé de tout son poids pour convaincre son jeune compatriote Bruno Guimarães de signer à Lyon plutôt que chez les Colchoneros ou les Aigles lisboètes. Notons que le club madrilène avait activé sa clause de priorité sur le capitaine de la sélection Olympique du Brésil. Malgré tout, le joueur de 22 ans a donné sa préférence à l’ OL comme l’a confirmé l’ancienne gloire lyonnaise.

Un sixième brésilien dans l'équipe de l'Olympique Lyonnais ?

Quant au président, Jean-Michel Aulas a proposé un montant estimé à 25 M€ à l’Athletico Paranaense pour la pépite brésilienne. Pour rappel, il y a déjà deux milieux de terrain brésiliens dans l'équipe de Rudi Garcia, Thiago Mendes et Jean Lucas. Ils ont été recrutés l'été dernier, respectivement au LOSC et à Flamengo. Leurs autres compatriotes sont des défenseurs : Marcelo, Rafael et Fernando Marçal. Comme quoi, la connexion brésilienne à Lyon se passe très bien.