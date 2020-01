FC Nantes Mercato : Christian Gourcuff ne cache pas son agacement

En s'inclinant à domicile 1 but à 0 contre Bordeaux dimanche après-midi, le FC Nantes a concédé sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues à la Beaujoire. Une série qui contrarie un Christian Gourcuff qui a également vu rouge lorsque le sujet du mercato a été abordé après la rencontre.

Christian Gourcuff met fin au mercato du FC Nantes

Dans une rencontre pour le moins fermée et décevante, le FC Nantes a laissé les Girondins de Bordeaux repartir avec les trois points dimanche après-midi. Trop faibles offensivement et handicapés sur le plan défensif par l'absence de l'indispensable Nicolas Pallois, les Canaris ont de plus fini la rencontre à 10 après l'expulsion d'Andrei Girotto à la 54e minute de jeu.

Très contrarié par la prestation de son équipe - "C'est difficile de jouer si on ne ressort pas le ballon. Au-delà du résultat, ce sont les limites techniques affichées qui laisse perplexe" - mais calme jusque-là, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes, a perdu sa zénitude au moment de répondre à une question sur le mercato de son club.

"Faire part de mes inquiétudes à mon président ? Ce n'est pas lui qui fera l'équipe. Les inquiétudes, je les garde pour moi. En quatre jours, on va acheter des joueurs ? Il faut être sérieux. On cherche des solutions en interne. On dit qu’il y a des jeunes au club, on va faire avec ce que l’on a", a affirmé le Breton dans des propos rapportés par 20minutes.

Alors que le calendrier nantais va se corser lors des dix prochains jours avec un déplacement du côté du Stade Rennais et la réception du Paris Saint-Germain, le FC Nantes, désormais sixième de Ligue 1, est privé des défenseurs Nicolas Pallois, Molla Wagué et Andrei Girotto. Les Canaris devraient se présenter face à Rennes avec la charnière centrale expérimentale qui a fini le match contre Bordeaux, à savoir Thomas Basila - René Khrin.

À moins que Christian Gourcuff change d'avis sur la fin du mercato nantais...