Christian Eriksen est à Milan pour passer sa visite médicale

Christian Eriksen est arrivé à Milan ce lundi matin afin de passer sa visite médicale et s'engager avec l'Inter Milan. Tottenham va devoir apprendre à vivre sans l'un de ses meilleurs joueurs.

Christian Eriksen à Milan pour s'engager avec l'Inter de Conte

Désireux de quitter Tottenham depuis la saison dernière, Eriksen voulait rejoindre le Real Madrid l'été dernier. Malheureusement pour lui, l'équipe de Zinedine Zidane n'a pas donné suite, car le champion du monde 1998 voulait absolument Paul Pogba comme recrue au milieu de terrain. Le Danois a donc prit son mal en patience et a été forcé de faire la première partie de la saison avec Tottenham. Malgré l'arrivée de José Mourinho sur le banc des Spurs, la volonté d'Eriksen de changer d'air est resté intacte. Pour ne pas le laisser partir libre en juin prochain, Tottenham a été contraint de le vendre à 6 mois de la fin de son contrat.

Après Christian Eriksen, l'Inter Milan veut Olivier Giroud

Selon la presse anglaise, l'indemnité de transfert de Christian Eriksen (27 ans) serait d'environ 16,9 millions de livres sterling. José Mourinho ne serait pas content du départ du Danois. Le special one est forcé de chercher un remplaçant de qualité.

Un autre joueur de Premier League devrait rejoindre l'Inter avant la fin du mercato. En effet, Olivier Giroud devrait rejoindre l'Inter Milan dans les prochains jours. En début de mois, tout semblait indiquer que les deux clubs étaient parvenus à un accord pour le transfert de Giroud. Mais selon Sky Sports, il existerait une divergence sur le montant de l'indemnité de transfert. Divergence qui a d'ailleurs poussé l'Inter à tenter un échange Llorente (AS Roma) - Mattep Politano (Inter). Llorente à l'Inter ne serait plus d'actualité et les discussions avec Chelsea auraient repris. Olivier Giroud est aussi ciblé par le Barça de Quique Setién. Même si le joueur n'a pas l'ADN du Barça, le coach souhaiterait avoir un autre profil de joueur pour tester d'autres stratégies.