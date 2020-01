OM : Terrible constat après le match nul face au SCO Angers

L’ OM n’a pas pu se défaire du SCO Angers qui l’a contraint à un match nul (0-0), samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. Il n’en fallait pas plus pour que Kévin Diaz pense que seuls deux joueurs de champ de l’ Olympique de Marseille ont vraiment le niveau.

Seuls deux joueurs de champ de très bon niveau pour l’ OM ?

Solide 2e de Ligue 1, l’ OM n’est cependant pas parvenu à faire une démonstration de force contre le SCO Angers (9e). Confronté à un bloc bas et très serré des Angevins, les Marseillais n’ont pas trouvé la faille jusqu’à la fin de la rencontre. Ce qui est évidemment une contre-performance pour le club phocéen dans sa course au podium final de Ligue 1 en vue d’une qualification en Ligue des Champions.

Suffisant pour que Kévin Diaz considère l’ OM avec un peu plus d’attention. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant déclare qu’il « regarde la composition et l'effectif de l'OM en cette saison 2019-2020 ». Un examen à la suite duquel il se demande « combien il y a de joueurs à Marseille qui ont une chance un jour de rentrer dans une nation du top 10 européen avec un statut de titulaire ? ». Kévin Diaz ne voit que Steve Mandanda en équipe de France.

Mais Steve Mandanda n’est pas un joueur de champ. Or Kévin Diaz estime qu’il n’y a que 2 joueurs de champ qui ont le niveau dans le club provençal. C’est Dimitri Payet et Florian Thauvin. Deux joueurs dont la présence apporte un plus à l’effectif olympien. Mais quand ils sont absents, c’est la catastrophe. Comme le match contre les Angevins a pu le montrer.