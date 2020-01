ASSE - Nîmes : Wahbi Khazri a tenu sa promesse aux supporters

Wahbi Khazri était en conférence de presse, vendredi, avant le match de l’ ASSE contre le Nîmes Olympique. Il avait fait la promesse de renouer avec la victoire, après quatre défaites consécutives en Ligue 1.

Wahbi Khazri était confiant avant d'affronter Nîmes

Face à la presse pour évoquer le match qui a opposé l’ ASSE au Nîmes Olympique, Wahbi Khazri avait fait part de son assurance sur la situation des Verts. Il avait confié que lui et ses coéquipiers allaient tout faire pour mettre fin à la série de quatre matchs sans succès en championnat. Le polyvalent joueur offensif a également exprimé sa confiance pour la remontée de Sainté au classement.

« La saison est longue. Il ne faut pas s’inquiéter du classement actuel. Il reste encore 18 matchs à disputer, ça fait beaucoup de points à prendre. On a la chance de récupérer plusieurs joueurs importants et souvent décisifs.

C’est une bonne chose parce qu’au complet on est capable de faire de belles choses. Quand je vois les joueurs qui composent notre effectif, il y a énormément de qualité. On est capable de rivaliser avec le top 5 du championnat », avait rassuré l’attaquant de l' ASSE.

« Je n’ai disputé que deux matchs pleins depuis mon retour, mais je me sens bien physiquement. Je travaille pour apporter le maximum en match. Je suis sur le bon chemin (....). Aujourd’hui, je suis en pleine possession de mes moyens », avait déclaré Wahbi Khazri. Et il a tenu sa promesse, car il a été auteur d’un doublé (3e et 34e) contre le Nîmes Olympique battu (2-1).

L' ASSE prend 3 précieux points et reste proche de la 4ème place

Après la victoire sur les Crocos, l’AS Saint-Étienne est toujours 15e au classement. Cependant, les trois précieux points engrangés lui permettent de rester proche du peloton de tête. L’équipe de Claude Puel compte désormais 5 points de retard sur le Montpellier HSC qui est 4e avec 33 points.

« Je suis content des trois points. Après, on se doit de faire beaucoup mieux. On a un peu lâché en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps on leur a laissé le ballon. C’est là où on doit progresser », a exprimé le buteur sur le site de l’ ASSE. « On récupère des joueurs importants qui vont nous apporter énormément. Je veux saluer le public qui a été exceptionnel. Je suis content pour moi », a commenté le Tunisien.