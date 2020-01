Liga : Hatem Ben Arfa à deux doigts de rejoindre le Real

Hatem Ben Arfa (32 ans), actuellement sans club, devrait s'engager ce mercato avec une équipe de Liga. Selon Mundo Deportivo, le deal serait conclu à 95%.

Hatem Ben Arfa devrait débarquer au Real Valladolid ce mardi

Après 6 mois sans club, Hatem Ben Arfa devrait rapidement reprendre du service. L'international Français devrait rejoindre le Real Valladolid avant la fin du mercato. Une bonne nouvelle pour l'ancien joueur du PSG qui était sans club depuis son départ de Rennes l'été dernier. Selon Mundo Deportivo, l'accord serait un contrat de 6 mois (jusqu'en juin). Sans club, Valladolid n'aura pas à payer d' indemnité de transfert pour le Français.

Toujours selon la même source, Hatem Ben Arfa devrait passer sa visite médicale mardi une fois que tous les termes du contrat auront été acceptés par les deux parties. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain est une priorité pour le Real Valladolid. En effet, la direction du club espagnol le considère comme un atout essentiel pour redynamiser le jeu offensif de l'équipe. L'élément qui aurait convaincu Ben Arfa est le président du club, Ronaldo Nazario, légende vivante.

Ben Arfa en Liga : une exhibition pour attirer un plus grand club ?

La dernière équipe de Ben Arfa était le Stade Rennais, où il a joué 41 matchs et inscrit neuf buts. Malgré des propositions de prolongation, l'international Français a préféré quitter l'équipe de ligue 1. Depuis, il recherche un nouveau défi, qu'il n'a pas trouvé durant l'été 2019. Six mois plus tard, Ben Arfa est sur le point de s'engager dans un club de Liga. Nous pensons que ce choix est purement stratégique.

La durée du contrat entre Ben Arfa et le Real Valladolid est de six mois. Ce qui indique que le joueur n'a pas l'intention de s'inscrire dans le long terme avec Valladolid. Le choix serait plutôt fixé sur le championnat, la Liga. Réputé comme étant le championnat le plus technique, Ben Arfa devrait facilement se fondre dans la masse. Il sera à l' aise en Liga et pourrait attirer le regard de clubs plus grands en cas de bonnes prestations.