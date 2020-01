OM : Landreau analyse le match nul de l' OM face au SCO d'Angers

L’ OM a été accroché par le SCO Angers (0-0), samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. De quoi agacer les supporters de l’ Olympique de Marseille, qui ont sifflé leurs joueurs à la fin de la rencontre. Mickaël Landreau ne comprend rien à ces sifflets.

OM : Mickaël Landreau surpris par les sifflets des supporters

Les supporters de l’ OM s’attendaient manifestement à une démonstration de force de leurs joueurs face au SCO Angers. Mais le club phocéen n’a pas fait mieux qu’un match nul (0-0). Confrontés au bloc bas et très compact des Angevins, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas su trouver la faille.

Il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère de leurs supporters, massivement présents dans les tribunes du Vélodrome. Des fans qui n’ont alors pas hésité à siffler leurs joueurs pour ce score nul.

De quoi surprendre Mickaël Landreau. Sur le plateau de Canal+, le consultant a déclaré ne pas comprendre pourquoi les supporters du club phocéen ont sifflé leurs joueurs à la fin de la rencontre. L’ancien du PSG estime que les fans marseillais auraient dû s’attendre à ce score en l’absence de Dimitri Payet et face à la 3e meilleure défense de Ligue 1. Pour Mickaël Landreau, il ne fallait pas espérer « voir un match à 10 000 occasions ! » Une rencontre où l’ OM manquait de génie offensif tandis que le SCO Angers jouait bas et compact. La formation angevine est « l’une des équipes les plus difficiles à bouger et à déstabiliser » du championnat français.

Enfin, Mickaël Landreau aurait préféré que les supporters de l’ OM soutiennent leur club et s’estiment heureux pour la 2e place et pour le « bon point de pris ».